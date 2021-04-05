Единственные и неповторимые. Без каких боевых самолетов оставили Россию

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Высокоманевренный, быстрый, хорошо вооруженный — 25 лет назад, 2 апреля 1996-го, летчик-испытатель Евгений Фролов впервые поднял в воздух экспериментальный Су-37. Напичканный электроникой, с мощными двигателями и современной системой управления, этот тяжелый истребитель должен был помочь ВВС России завоевать превосходство в воздухе. Однако прототип разбился, и программу закрыли. О российских и советских самолетах, построенных в единственном экземпляре, — в материале РИА Новости.

Маневреннее "Раптора"

Су-37 построили на базе модернизированного истребителя Су-27М еще в 1993-м. Однако из-за острой нехватки финансирования к летным испытаниям приступили лишь спустя три года. Первый же полет показал: такой машины у отечественной авиации еще не было. Основное отличие Су-37 от Су-27М, его "визитная карточка" — двигатели с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП, разработанные в НПО "Сатурн". Благодаря им летчик с легкостью выполнял сложнейшие фигуры высшего пилотажа, такие как "Чакра Фролова", "Кобра", "Колокол" и другие.

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-37 на МАКС-97 Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Вектор тяги отклонялся по всем ракурсам. В результате самолет буквально танцует в воздухе, резко меняя направление и скорость. Это позволяет истребителю уходить от ракет, сбрасывать с себя захват РЛС и эффективно сражаться в маневренном ближнем бою с любым противником. В двигателях F119-PW-100, установленных на американских истребителях пятого поколения F-22, к примеру, сопла отклоняются лишь по вертикали.

Еще одно ноу-хау Су-37 — информационно-управляющее поле кабины летчика. В кокпите поставили четыре крупноформатных жидкокристаллических цветных дисплея, на лобовом стекле — широкоугольный индикатор. Раньше экраны были монохромными. Наконец, ручка управления самолетом располагалась не по центру, между ног летчика, а справа, как на F-16.

К сожалению, 19 декабря 2002 года единственный Су-37 потерпел крушение в 80 километрах от аэродрома Раменское, летчик успешно катапультировался. Программу закрыли. А технические решения, отработанные на Су-37, легли в основу истребителей Су-35С и Су-30СМ, стоящих на вооружении ВКС России.

Необычное крыло

Прототип перспективного истребителя Су-47, впервые поднявшийся в воздух 25 сентября 1997-го, по праву считается одним из самых необычных самолетов в мире. Его особенность — крыло обратной стреловидности. Такое конструктивное решение улучшает управляемость на малых скоростях и взлетно-посадочные характеристики, уменьшает радиолокационную заметность в передней полусфере и повышает аэродинамическую эффективность планера.

Экспериментальный истребитель Су-47 "Беркут" Источник изображения: © Фото : Пресс-служба ОАО "Компания "Сухой"

Однако это и сыграло с самолетом злую шутку. Крыло достаточной жесткости можно изготовить только из очень дорогих композиционных материалов на основе углепластика. На прототип денег хватило, но серийное производство, а особенно ремонт и обслуживание, обошлись бы в совершенно неподъемную сумму. Единственный "Беркут" сейчас хранится в музее ЛИИ имени Громова.

Тем не менее в 2006-2007 годах самолет использовали в проекте "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации" (ПАК ФА, впоследствии — Су-57). На Су-47 обкатывали некоторые элементы оснащения "невидимки". Так, именно на этом истребителе реализовали принцип размещения ракетного вооружения внутри фюзеляжа, что значительно снижает радиолокационную заметность. Это техническое решение перекочевало на Су-57. Кроме того, планер изготовили с широким применением композиционных материалов, что теперь считается стандартом для всех боевых самолетов.

Предок МиГа

К созданию истребителя пятого поколения в СССР приступили задолго до проекта ПАК ФА. В 1983-м в ОКБ имени Микояна утвердили "Комплексную целевую программу" работ по планеру, силовой установке, бортовому радиоэлектронному оборудованию и вооружению, а также тактико-техническое задание ВВС и ПВО. Аванпроект защитили в 1987 году, эскизный проект и макет — в 1991-м. Самолету присвоили индекс МФИ — многофункциональный фронтовой истребитель. Опытный образец назвали МиГ 1.44.

Истребитель пятого поколения МиГ-1.44 Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / MIG Design Bureau, 144, Mikoyan-Gurevich MiG 1.44

Самолет должен был развивать скорость до 3210 километров в час, подниматься на 20 тысяч метров. Дальность — не менее четырех тысяч километров. Сверхманевренный, малозаметный, сверхзвуковой полет — в бесфорсажном режиме. Двенадцать внутренних точек подвески, восемь внешних — для любого боеприпаса из широкой номенклатуры авиационных средств поражения того времени. Экипаж — один человек.

Разразившийся в 1991 году кризис поставил крест на проекте. Прототип все-таки поднялся в воздух 29 февраля 2000-го, но вышедшее в 2002 году постановление правительства о Су-57 окончательно похоронило МФИ. Единственный летный экземпляр находится в ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском. Тем не менее наработки, полученные при разработке МиГ 1.44, используют в проекте перспективного легкого истребителя, который пока не получил названия.

Первый блин комом

В 1956 году СССР решил ответить на программу американского сверхзвукового высотного бомбардировщика XB-70 "Валькирия". Этим занялись в ОКБ Мясищева, проект назвали "М-50". В итоге получилась машина классической схемы с треугольным крылом и стреловидным цельноповоротным оперением, фюзеляжем минимального поперечного сечения. В мотогондолах размещались четыре двигателя — два под крыльями и два на их концах. Дальность по проекту — 14-15 тысяч километров, скорость — до 2000 километров в час.

Экспериментальный реактивный самолет М-50А в экспозиции Центрального музея ВВС России в Монино Источник изображения: CC0 / Alf van Beem /

Прототип поднялся в воздух 27 октября 1959-го. За год М-50 совершил 11 испытательных полетов, но скорость не превышала 1090 километров в час. Стало понятно, что с имеющимися двигателями звуковой барьер не преодолеть. Силовые установки заменили, однако сверхзвука так и не достигли.

Работы по самолету прекратили в 1961-м из-за несоответствия проектных характеристик реальным, а также развития ракетных средств доставки ядерного боезаряда. Американцы тоже закрыли программу XB-70. Впрочем, идея сверхзвуковых дальних бомбардировщиков не покидала американских и советских авиаконструкторов. В итоге сегодня на вооружении России и США есть такие самолеты, как Ту-160 и B-1B.

Бок о бок

Когда на вооружение ВМФ России приняли палубные истребители Су-33, понадобилась учебно-боевая версия этой машины. Двадцать девятого апреля 1999-го Су-33УБ совершил первый полет. Одна из главных его особенностей — оригинальная схема размещения экипажа: бок о бок, а не один за другим, как обычно на самолетах такого типа.

Корабельный истребитель Су-33 ВКС России во время взлета с палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Благодаря этому упростилось взаимодействие летчиков во время полета, улучшился обзор вперед-вниз, а это очень важно для посадки на палубу авианосца. В дальнейшем подобную схему расположения экипажа реализовали в истребителе-бомбардировщике Су-34. Кроме того, по сравнению с Су-33 на Су-33УБ больше площадь килей, другая форма переднего и заднего оперения. Это повысило летно-технические характеристики и без того быстрого и маневренного самолета.

Впрочем, Минобороны интереса к этой машине не проявило. Палубных летчиков по-прежнему обучают на Су-33, а также более легких учебно-боевых МиГ-29КУБ. Теплилась надежда на китайцев: они собирались приобрести в России для своего авианесущего флота 40 Су-33УБ. Однако дальше намерений дело не зашло. В сентябре 2009-го проект официально закрыли. Единственный прототип уникальной машины выставлен в музее ЛИИ имени Громова.