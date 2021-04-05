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Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе

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Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik, Денис Асланов | Перейти в фотобанк

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

В Пентагоне обеспокоены эскалацией на Донбассе и обещают не оставлять Украину с этим наедине

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поддержку Украины со стороны США в случае обострения ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в разговоре с главой Минобороны Украины Андреем Тараном, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 1 апреля.

В частности, Таран рассказал Остину о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Таран подчеркнул, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.

В свою очередь Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что США не оставят Украину наедине с проблемой.

"Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", - подытожил Таран.


Елена Буркало

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Россия
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Украина
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2 комментария
№1
05.04.2021 07:14
Грузии тоже обещали...
0
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№2
05.04.2021 08:58
Цитата, Восход сообщ. №1
В свою очередь Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что США не оставят Украину наедине с проблемой.
Выразят серьёзную обеспокоенность и разорвут дипломатические отношения. Будут выть в каждом СМИ и в ООН. Санкции/шманкции. На больше их не хватит.
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