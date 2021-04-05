Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе

Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

В Пентагоне обеспокоены эскалацией на Донбассе и обещают не оставлять Украину с этим наедине

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поддержку Украины со стороны США в случае обострения ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в разговоре с главой Минобороны Украины Андреем Тараном, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 1 апреля.

В частности, Таран рассказал Остину о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Таран подчеркнул, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.

В свою очередь Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что США не оставят Украину наедине с проблемой.

"Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", - подытожил Таран.

Елена Буркало