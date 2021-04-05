Невидимка с "длинной рукой": утвержден облик бомбардировщика ПАК ДА

Стало известно, каким будет окончательный облик у бомбардировщика ПАК ДА.

После недавних испытаний макета ПАК ДА на радиолокационную заметность и проверок его аэродинамических характеристик в Минобороны РФ пришли к выводу, каким должен быть облик бомбардировщика будущего. Об этом РИА Новости сообщил источник в ОПК.

Во главу угла конструкторы поставили незаметность самолета. Он будет создан на основе схемы "летающее крыло", получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета. Все вооружение скроют во внутренних отсеках фюзеляжа. В том числе перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бомбардировщик будет максимально автоматизирован, что позволит работать ему даже в режиме беспилотника.

Основной тактикой применения ПАК ДА станет "длинная рука", то есть использование дальнобойного оружия.

Разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА началась в 2009 году. Его создание министерство обороны поручило компании "Туполев". Планируется, что он будет принят на вооружение до 2027 года.

Олег Корякин (Казань)