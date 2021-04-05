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Российская газета

Невидимка с "длинной рукой": утвержден облик бомбардировщика ПАК ДА

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Источник изображения: youtube.com

Стало известно, каким будет окончательный облик у бомбардировщика ПАК ДА.

После недавних испытаний макета ПАК ДА на радиолокационную заметность и проверок его аэродинамических характеристик в Минобороны РФ пришли к выводу, каким должен быть облик бомбардировщика будущего. Об этом РИА Новости сообщил источник в ОПК.

Во главу угла конструкторы поставили незаметность самолета. Он будет создан на основе схемы "летающее крыло", получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета. Все вооружение скроют во внутренних отсеках фюзеляжа. В том числе перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бомбардировщик будет максимально автоматизирован, что позволит работать ему даже в режиме беспилотника.

Основной тактикой применения ПАК ДА станет "длинная рука", то есть использование дальнобойного оружия.

Разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА началась в 2009 году. Его создание министерство обороны поручило компании "Туполев". Планируется, что он будет принят на вооружение до 2027 года.


Олег Корякин (Казань)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
ПАК ДА
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