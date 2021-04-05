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Российская газета

Самая непопулярная БМП в мире: что не так с румынской MLI-84

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Источник изображения: nicubunu / wikipedia.org

Румынская военная промышленность традиционно выпускала образцы боевой техники, которые являлись развитием первоначально созданных в других странах.

Характерным примером можно считать боевую машину пехоты MLI-84. Внешне она очень похожа на свою старшую сестру - советскую БМП-1. Однако, если приглядеться, видны и различия. Самое главное - это установка в корме с левой стороны 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов ДШКМ, производимых в этой стране по советской лицензии.

Если отечественная "единица" весит 13 тонн, то "восемьдесят четвертая" стала тяжелее на 3600 кг. Мощность двигателя с 300 л.с. была повышена до 360 л.с. В результате максимальная скорость по шоссе составила 70 км/ч. Запас хода - 500 км. Мелкосерийное производство было налажено в 1985 году.

Кроме поставок в собственную армию, румынский ВПК пытался экспортировать бронемашины в некоторые арабские страны, поддерживающие военные связи с Бухарестом, но никому эта БМП так и не приглянулась. В результате было выпущено менее двухсот единиц такой техники.

В начале нового века в связи с устареванием конструкции старую башню с 73-мм пушкой решили заменить на израильский модуль с 25-мм орудием.

В качестве противотанкового вооружения планировалось использовать управляемые ракеты "Малютка-2", а также SPIKE. Масса MLI-84 возросла до 17600 кг, однако скоростные характеристики остались на прежнем уровне. Дело в том, что вместо старой силовой установки появился 400-сильный американский мотор.

Эти БМП по-прежнему остаются только на вооружении румынской армии, и менять на что-то другое их пока не планируют.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Румыния
США
Продукция
9M14 Малютка
БМП-1
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