На Украине заявили о гарантиях поддержки США при конфликте с Россией

США поддержат Киев в случае военного конфликта с Россией, заявили в министерстве обороны Украины после телефонных переговоров главы ведомства Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина.

Отмечается, что это второй разговор министров за последние полтора месяца, который состоялся по инициативе американской стороны.

«В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — сказано в сообщении на сайте минобороны Украины в четверг, 1 апреля.

Указано, что Таран рассказал американскому коллеге о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе, а также обсудил с ним направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

По итогам переговоров Ллойд Остин опубликовал заявление, в котором говорилось о том, что США с 2014 года выделили Украине свыше $2 млрд в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности. Кроме того, американская сторона намерена и в дальнейшем наращивать потенциал украинских вооруженных сил.

В этот же день сообщалось, что НАТО обвиняет Россию в эскалации конфликта в Донбассе. Представитель альянса заявил, что НАТО видит причину провала попыток по деэскалации напряженности в рамках достигнутой договоренности в дестабилизирующих действиях России.

При этом член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украине не следует полагаться на США в случае конфликта с Россией. Ведь прямое военное вмешательство Штатов на стороне Киева было бы, по его словам, «полным безумием».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом ответственность за ситуацию в стране украинские власти возлагают на РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к его скорейшему урегулированию. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.