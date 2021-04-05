Байден поручил вывести часть сил США из района Персидского залива

Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части американских сил и вооружений из зоны Персидского залива, планируется уменьшить военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом сообщила 1 апреля газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Соединенные Штаты уже передислоцировали не менее трех батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. В последние годы одна из этих батарей была развернута на авиабазе в Саудовской Аравии для защиты американских сил. Также предлагалось вывести комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), но было решено, что он пока останется.

Как сообщает газета, также с Ближнего Востока планируется переместить ряд «разведывательных систем». Ожидается, что атомный авианосец США USS Dwight D. Eisenhower, который направляется в регион, будет там находиться меньше обычного срока. По оценкам издания, «это означает, что несколько тысяч военных могут со временем быть выведены из региона». Отмечается, что в нем конце 2020 года находились почти 50 тыс. американских военных.

«Некоторые технические средства, в частности предназначенные для наблюдения беспилотники и противоракетные батареи, могут быть перемещены с тем, чтобы сосредоточиться на государствах, которые официальные лица считают основными соперниками на международной арене, в их числе Китай и Россия», — сказано в публикации The Wall Street Journal.

Источники газеты заявили, что в Пентагоне собираются принять меры с тем, чтобы «в большей степени переложить бремя защиты территории Саудовской Аравии с Вашингтона на Эр-Рияд». Рассматривается возможность дополнительной подготовки саудовских военных и предоставления им новых вооружений. Администрация Байдена многократно заявляла о намерении провести «перенастройку отношений» с королевством.

О планах уменьшить американское военное присутствие на Ближнем Востоке осенью 2020 года заявлял бывший президент США Дональд Трамп. В частности, говорилось о выводе почти 2 тыс. солдат из Ирака.

Сокращение контингента было и одним из предвыборных обещаний Байдена. В то же время в январе Пентагон сообщал, что не будет выводить авианосец Nimitz из Персидского залива в связи с угрозами со стороны Ирана.