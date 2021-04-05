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Известия.ru

Минобороны РФ утвердило облик бомбардировщика ПАК ДА

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны России утвердило окончательный облик «стелс»-бомбардировщика, также называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА).

Самолет разрабатывается ПАО «Туполев», приоритет отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению. Окончательный технический облик ПАК ДА утвержден после серии испытаний на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств.

«Опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов перспективного бомбардировщика», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе в пятницу, 2 марта.

Новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, рассказал источник. Кроме того, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты.

«Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса «воздух–воздух»,— отметил источник.

Новый бомбардировщик предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что он заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

Ранее в четверг сообщалось, что Минобороны прорабатывает проект создания специального беспилотного летательного аппарата (БЛА) и системы управления для него для борьбы с подводными лодками. Сейчас изучаются потенциальные платформы для создания такого аппарата.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
ПАК ДА
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