Ту-160 остается символом, подтверждающий статус России как великой державы. Он пережил множество взлетов и падений и теперь возродился, словно феникс, пишет «Жэньминь жибао». Стало известно о проведении предварительных испытаний улучшенной версии «Белого лебедя» — Ту-160М. Как изменился Ту-160 после модернизации?

Как сообщается пресс-службой "Ростеха", первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02, передали для проведения предварительных испытаний. "Белый лебедь" был принят на вооружение в 1987 году и за время существования пережил множество падений, а после распада Советского Союза даже столкнулся с кризисом остановки производства на долгое время. Как изменился Ту-160 после модернизации? Каковы будущие перспективы бомбардировщика?

Тернистый путь развития "Белого лебедя"

В 1960-х годах правительство СССР официально запустило новый проект стратегического бомбардировщика и приняло новую концепцию развития. В условиях возрастающей день ото дня огневой мощи системы противовоздушной обороны НАТО Советский Союз решил разработать модель самолета, способного преодолевать данную систему посредством скоростных преимуществ, что отличалось от американской концепции "незаметного прорыва системы ПВО", характерной для стратегического бомбардировщика В-1 "Лансер". Однако по причине завышенных технических показателей, предъявленных советскими военно-воздушными силами, после оценки экспертов проект пришлось заморозить вплоть до 1972 года.

Совместными усилиями ОКБ Туполева и ОКБ Мясищева в отношении Ту-160 была наконец принята схема М-18 с крылом изменяемой стреловидности. В результате в 1981 году был выполнен первый полет испытательного образца самолета. Благодаря элегантному внешнему виду и покрытию белого цвета Ту-160 получил название "Белый лебедь". Несмотря на тернистый путь развития бомбардировщика, нельзя было недооценивать его превосходные характеристики. Ту-160 являлся крупнейшим в мире сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком с крылом изменяемой стреловидности. По скоростным показателям советский самолет на 80% опережал американского "собрата" B-1, по габаритам - почти на 35%, а по дальности полета - на 45%.

Однако все хорошее быстро заканчивается - в 1991 году произошел распад СССР. Ранее планировалось выпустить сотню самолетов Ту-160, но в 1994 году производство было остановлено.

Возрождение феникса Ту-160М

После распада Советского Союза, как и ожидалось, не произошло присоединение России к западному капиталистическому лагерю. Западные страны во главе с Соединенными Штатами по-прежнему рассматривали Россию как главную угрозу в мире и приняли ряд санкций. В результате отношения между США и Россией стали ухудшаться. Чтобы справиться со стратегической угрозой со стороны США на фоне экономического спада, Россия начала наращивать запасы стратегических ядерных вооружений. В результате перед немногочисленным составом Ту-160 снова встала важная задача стратегического сдерживания. После вступления в должность президента Владимир Путин еще более подчеркнул важность бомбардировщика: "Тысячи протестов не сравнятся с одним взмахом крыла".

Несмотря на все преимущества, Ту-160 - это машина прошлого века. Проведение технического обслуживания помогло бы продлить жизнь бомбардировщика, но устаревшее электронное оборудование и "уставший" двигатель все равно бы дали о себе знать.

Чтобы сохранить мощь своих стратегических ядерных сил, Россия начала модернизацию Ту-160. Прежде всего российскими военно-воздушными силами было усовершенствовано встроенное вооружение бомбардировщика, а именно увеличена пусковая способность новых крылатых ракет типа Х-555, Х-102 и Х-101. Во-вторых, была проведена модернизация системы радиоэлектронной борьбы Ту-160: теперь самолет оснащен новой бесплатформенной инерциальной навигационной системой БИНС-СП-1, системой астронавигации, навигационной РЛС ДИСС-021-70, приемником спутниковой связи, автопилотом и прочим оборудованием. Таким образом, проблема устаревшей радиоэлектронной системы Ту-160 была решена. Кроме того, на Ту-160М были установлены новая "стеклянная кабина", радиолокационная станция, а также дозвуковые крылатые ракеты Х-СД дальностью 1500 км и гиперзвуковые крылатые ракеты ГЗУР, позволяющие увеличить ударную мощность и способность самолета преодолевать систему ПВО. Ту-160М2 также оснастили новыми двигателями НК-32-02, разработанными самарским ПАО "Кузнецов". В возобновление производства двигателей серии НК-32 Россия вложила 60 миллионов долларов. Это позволило решить проблему досрочного выхода из строя двигателей, в то время как фюзеляж самолета еще оставался пригодным для эксплуатации.

Ожидается, что возрожденный "Белый лебедь" будет обладать еще более высокими характеристиками и сыграет важную роль в укреплении российских сил стратегического сдерживания.

Новые бомбардировщики принимают эстафетную палочку

В последние годы важное значение "тройки" российских стратегических бомбардировщиков дальнего действия становится еще более очевидным. Однако, как стратегический бомбардировщик, рожденный в прошлом веке в условиях концепции "скоростного преодоления системы противовоздушной обороны", Ту-160 все же не сможет занять значимое место в новой эпохе. Скоростные преимущества, которыми ранее отличался бомбардировщик, постепенно блекнут перед лицом новых систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также гиперзвукового оружия. Поэтому Россия разработала дополнительный план.

Недавно Оборонно-промышленный комплекс России обнародовал новость о запуске серийного производства нового бомбардировщика-невидимка ПАК ДА. По предварительным прогнозам, самолет поступит на вооружение примерно в 2027 году. Появление нового поколения российских стратегических бомбардировщиков дальнего действия ПАК ДА означает смену концепции "скоростного преодоления системы ПВО" на "незаметный прорыв систем противовоздушной обороны". Использование новейших типов вооружения с дальним радиусом действия позволит свести к минимуму возможность обнаружения системой раннего предупреждения и нанести удар за пределами зоны обороны противника. Более того, ожидается, что ПАК ДА будет совместим с "Кинжалом", "Авангардом" и другими гиперзвуковыми ракетными комплексами российской армии, а также сможет выступать в качестве специальной платформы для доставки гиперзвукового оружия к рубежам пуска для атаки противника. Хотя заявляется, что целью данной боевой машины является замена стратегических бомбардировщиков ТУ-95М, однако поступление бомбардировщиков на вооружение может определенно повлиять на статус Ту-160. К тому времени ПАК ДА может стать новым представителем российских стратегических ядерных сил.

"Белый лебедь" все еще имеет важное значение в современной международной обстановке и способен "встряхнуть" ситуацию в горячих точках. Модернизированный Ту-160М, безусловно, будет служить мощным средством ядерного сдерживания и защиты интересов государственной безопасности России. Более того, до появления новых типов стратегических бомбардировщиков Ту-160 все еще остается символом, подтверждающим статус России как великой ядерной державы.

Жао Юйфэн (饶雨峰), Ду Юйчэн (杜雨澄), Тянь Сяофэн (田小锋), Ян Лэпин (杨乐平)