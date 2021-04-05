Стайное оружие: Минобороны в поиске противолодочного дрона

Министерство обороны прорабатывает проект создания специального беспилотного летательного аппарата (БЛА) и системы управления для него для борьбы с подводными лодками. Для этой задачи могут быть адаптированы существующие беспилотные комплексы или разработаны новые. Планируется, что такие дроны смогут действовать «стаей», используя элементы искусственного интеллекта. Для размещения необходимого оборудования и вооружения потребуется модель с большой грузоподъемностью, такой как у С-70 «Охотник», считают эксперты.

Министерство обороны прорабатывает проект создания специального беспилотного летательного аппарата (БЛА) и системы управления для него для борьбы с подводными лодками. Для этой задачи могут быть адаптированы существующие беспилотные комплексы или разработаны новые. Планируется, что такие дроны смогут действовать «стаей», используя элементы искусственного интеллекта. Для размещения необходимого оборудования и вооружения потребуется модель с большой грузоподъемностью, такой как у С-70 «Охотник», считают эксперты.

Единая сеть

Для борьбы с подводными лодками Минобороны готовит новую концепцию. Для этой задачи в перспективе планируется задействовать тяжелые беспилотники, оснащенные средствами обнаружения субмарин и противолодочным оружием. Искать противника смогут одновременно несколько летающих «охотников», объединенных в единую сеть. Сейчас изучаются потенциальные платформы для создания такого аппарата, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

Дроны-охотники можно будет запускать с наземных аэродромов или кораблей. Управлять ими планируют как с корабельных, так и с воздушных командных пунктов, с активным использованием возможностей автоматизации и элементов искусственного интеллекта. БЛА смогут либо самостоятельно поражать цели, либо наводить на них удары противолодочного оружия с других носителей.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что завершаются госиспытания перспективного противолодочного комплекса «Ответ», которым оснастят современные боевые корабли. После обнаружения любым способом субмарины противника по району ее нахождения с расстояния в несколько десятков километров можно будет выпустить специальную ракету. Она за считаные секунды доставит туда малогабаритную самонаводящуюся торпеду, которая и поразит неприятеля.

В этом году Министерство обороны отчиталось о поставке в войска за последние восемь лет более 900 комплексов с беспилотниками. В состав каждого из них входит несколько БЛА и аппаратура управления ими.

ВМФ России уже располагает большим количеством дронов в своем составе. На вооружении состоят БЛА «Форпост», которые весят около полутонны, и легкие «Орлан-10». Флотские аппараты активно использовались в российской операции в Сирии.

— Беспилотник для борьбы с подводными лодками должен иметь большой радиус полета и способность долго находиться в воздухе, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Для поиска субмарин ему нужно иметь возможность сбрасывать гидроакустические буи и принимать от них сигналы и затем либо самому обрабатывать их, либо отправлять результаты на специализированный самолет — Ил-38 или Ту-142.

Такой БЛА должен нести хотя бы одну авиационную противолодочную торпеду. Из перспективных беспилотников такие задачи мог бы выполнять «Охотник» или «Альтиус». Их габариты и грузоподъемность позволяют разместить на подвеске необходимое оборудование и вооружение, заключил эксперт.

БЛА для обнаружения и уничтожения подлодок. Источник: iz.ru

Весом в несколько тонн

Разработка дронов-охотников ведется и за рубежом. В прошлом ноябре американская корпорация General Atomics представила проект противолодочной нагрузки для четырехтонных разведывательно-ударных дронов MQ-9B SeaGuardian. На испытаниях в январе этого года аппарат сбросил десяток сонарных буев из специального контейнера и с их помощью успешно обнаружил и отследил учебную подводную цель. Планируется установка на него и другого поискового оборудования, включая радар. В перспективе заявлена возможность применения и легкого противолодочного вооружения.

В России разрабатываются несколько БЛА с такой же или большей грузоподъемностью, как у MQ-9B. Среди них самый крупный — 20-тонный реактивный С-70 «Охотник». Он способен нести во внутренних отсеках несколько тонн боеприпасов и спроектирован с использованием технологий малозаметности.

На завершающем этапе разработки находится шеститонный двухмоторный «Альтиус-Р». Его продолжительность патрулирования достигает суток. Это больше, чем у любого пилотируемого противолодочного самолета. Полезная нагрузка в одну тонну позволяет использовать тяжелые авиационные бомбы и ракеты, в том числе противолодочные.

Свою перспективную линейку больших БЛА на выставке «Армия-2020» представила компания «Кронштадт». Среди них помимо серийных разведывательно-ударных «Орионов» были продемонстрированы разработки более крупных моделей со взлетной массой от 2 до 7 т.

Для оснащения кораблей флота уже закупаются беспилотники вертолетного типа, которые могут взлетать и садиться на корветы и патрульные корабли. Ранее Минобороны провело также тесты системы взлета и посадки на фрегаты самолетных «Орлан-10». Они стартуют со складной катапульты, а для возвращения захватываются специальной натяжной сетью. Из-за своих небольших габаритов такие аппараты не несут вооружения и могут применяться только для обнаружения.

Воздушные противолодочники

Сейчас противолодочная авиация задействует для поиска субмарин пилотируемые самолеты Ту-142 и Ил-38. На Черном море сохранились также несколько самолетов-амфибий Бе-12. Все они могут как находить подводного противника, так и атаковать его.

Созданные на базе стратегических бомбардировщиков Ту-142 способны к многочасовому патрулированию над океанами. Они регулярно выполняют полеты в Северную Атлантику, над Северным Ледовитым океаном и в Приморье.

Важную роль в борьбе с подлодками играют специализированные палубные вертолеты Ка-27ПЛ и модернизированные Ка-27М. Они оснащены радиолокатором для нахождения субмарин, идущих в надводном положении или под перископом, опускаемыми гидроакустическими станциями и сбрасываемыми буями для поиска их под водой. При обнаружении цели винтокрылые противолодочники атакуют ее бомбами и торпедами.

Ранее сообщалось, что для поиска подводных лодок планируется переоборудовать несколько бывших пассажирских самолетов Ту-204. Благодаря высокой скорости и продолжительности полета они могут оперативно выдвигаться в район патрулирования или обнаружения подводной лодки противника и долгое время выполнять в нем поиск.