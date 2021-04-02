Арктический рейд. Зачем российские подводники ломали лед на полюсе

Учения Северного флота с по-детски нежным названием «Умка-2021» внезапно показали миру возможность скрытной подготовки и проведения массированного ядерного удара подводными стратегическими ракетными крейсерами. В рамках арктической экспедиции Русского географического общества сразу три атомные субмарины одновременно всплыли в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры. Два из них – ракетоносцы проекта 667 БДРМ «Дельфин». Третий – новейший крейсер проекта 955 «Борей-А» «Князь Владимир». Суммарно на кораблях находилось 48 баллистических ракет, оснащенных 288 ядерными боезарядами.

Командующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что в рамках экспедиции предусмотрены 43 мероприятия. Уже проведены – 35, часть – совместно с Русским географическим обществом. В экспедиции задействованы более 600 военнослужащих и гражданских, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Работа ведется в суровых климатических условиях. В районе экспедиции средняя температура составляет сейчас около минус 30 градусов по Цельсию, а толщина ледяного покрова превышает полтора метра. При этом ветер на поверхности достигает 32 м/сек.

Главком ВМФ отметил, что такое событие произошло впервые в истории Военно-морского флота «по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 м; полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31 с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении; практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением ее техническими средствами и подъемом на поверхность. Также было проведено тактическое учение подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях с отрывом от основных баз на незнакомой местности».

«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», – доложил главком Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

«УМКА» НА полюсе

Российские военные умеют шутить. Умка – герой детского мультика, белый медвежонок, закрывающий черный кончик носа лапой, чтобы на снегу его не было видно. Точно так же действовали и наши подводники. Плавание во льдах – сложнейший элемент боевой подготовки. Мало выйти в район боевого применения, надо в принципе в него попасть. Лед имеет не только толщину, он сталактитами спускается к морскому дну. Зато в случае атомных ракетоносцев обеспечивает им 100-процентную скрытность. Кильватерный след идущей на глубине даже 100 м субмарины сегодня отслеживается спутниками, а вот лед делает их передвижение невидимым.

Американские моряки за последние несколько лет неоднократно демонстрировали возможность скрытного выполнения основной боевой задачи в рамках учений ICEX-2018, в которых также принимали участие британские подводники и канадские ВВС. Тогда в районе Аляски всплыли многоцелевая ударная субмарина USS Connecticut, базирующаяся в Бангоре (штат Вашингтон), USS Hartford, приписанная к базе в Гротоне (штат Коннектикут), а также британская HMS Trenchant. Все они вооружены торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk, способными нести ядерные боеголовки. В прошлом году поход повторили USS Toledo и USS Connecticut.

«Арктика является потенциальным стратегическим коридором между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США. Подводные силы должны поддерживать готовность, действуя в арктических условиях, чтобы гарантировать защиту интересов и национальной безопасности, а также поддерживать баланс сил в регионе и в Европе, если потребуется», – сообщил по итогам маневров вице-адмирал Дэрил Коудл, командующий подводными силами ВМС США.

Российские подводники, как говорится, в долгу не остаются. Правда, последнее всплытие с демонстрацией возможностей у нас состоялось в 1997 году. Тогда ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Северсталь» совершил поход на Северный полюс, успешно всплыл во льдах и произвел учебный пуск баллистической ракеты.

Горячий лед

Адмирал Дэрил Коудл прав: Арктика в последние годы становится не просто коридором, связывающим Европу и Азию, но и потенциальным полем боя. От японской Йокогамы до голландского Роттердама плавание по нему составляет всего 7,3 тыс. морских миль против 11,2 тыс., если бы суда шли мимо берегов Юго-Восточной Азии, через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное и Северное моря. Северный маршрут экономит 13 дней пути. Только в 2018 году по маршруту было перевезено 20,2 млн т груза, к 2024 году ожидается 80 млн т. Кроме того, северное побережье России и ее территориальные воды – самые обширные мировые источники углеводородов и других полезных ископаемых. Запасы нефти и газа, имеющиеся здесь, оцениваются экспертами более чем в 30% от общемировых.

На нашу Арктику сегодня претендует целый ряд стран. Те же США считают, что этот маршрут должен быть международным, то есть бесплатным. Как ни странно, но этой позиции придерживается и Китай. И ни тех, ни других не смущает, что это территориальные воды России. Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, приарктические государства обладают суверенным правом на разработку недр в пределах принадлежащих им исключительных экономических зон (до 200 миль шириной) и континентального шельфа (до 350 миль шириной), хотя эти районы Арктики и не входят в состав их государственных территорий.

Именно из-за складывающейся ситуации Россия начала активную милитаризацию региона. В настоящее время на севере России развернуто шесть военных баз: на островах Котельный (Новосибирские острова), Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (Северная Земля), а также в поселке Рогачево (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (входят в Чукотский автономный округ). Кроме них здесь есть более десятка военных аэродромов, позиции зенитных ракетных систем и военные порты. Все это должно обеспечить неприкосновенность нашей территории.

Дыхание "Борея"

Субмарины 667 БДРМ проекта – основа морской составляющей сил ядерного сдерживания страны. До полноценного ввода в строй кораблей нового поколения проекта 955 «Борей-А» с ракетами «Булава» именно они несут бремя нашей стратегической безопасности. «Дельфины» были заложены в 1984 году. В составе Военно-морского флота сейчас семь кораблей этого класса. В середине нулевых все они прошли серьезную модернизацию. На лодках было полностью заменено электронное оборудование, радиолокационные системы, обновлена винто-рулевая группа механизмов. Корабли получили новые баллистические ракеты «Синева/Лайнер». Это одна из самых эффективных стратегических машин в своем классе по критерию «масса ракеты к забрасываемому весу». При своих 40 т она доставляет на расстояние более 11 тыс. км до 10 ядерных боеголовок.

АПЛ типа «Борей» – не менее грозное оружие. На борту корабля 16 баллистических ракет комплекса «Булава». В настоящее время на Северодвинском машиностроительном предприятии «Севмаш» находятся в различной степени готовности подводные лодки проекта 955А «Борей-А»: «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генераллиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Ожидается, что до 2022 года все субмарины будут переданы Минобороны.

Помимо стратегических «Бореев» на заводе строится серия ударных АПЛ проекта 885М «Ясень-М». Это «Казань», «Новосибирск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». Как и в случае с «Бореями», ожидается, что все «Ясени» будут переданы ВМФ России до конца 2022 года. Оба типа подлодок составят ударное звено нашего атомного флота. Будут способны решать как задачи ядерного сдерживания, так и контроля судоходства на всем Севером морском пути.

Одна из важнейших деталей учений «Умка» заключается в том, что поход наших лодок к полюсу холода не сопровождался дополнительными подготовительными мероприятиями. Американские моряки при выполнении аналогичной задачи всегда страхуются. Перед всплытием район изучается с вертолета. С него определяется ледовая обстановка, а затем в месте, наиболее подходящем для выполнения маневра, ставится радиомаяк. По нему, собственно, экипаж субмарины и определяет место всплытия. Российские экипажи решают задачу исключительно самостоятельно без посторонней помощи. То, что три субмарины еще и оказались на параллельных курсах в радиусе 300 м друг от друга, говорит о высочайшем уровне боевой подготовки экипажей. Никто другой пока этого не демонстрировал и вряд ли сможет повторить в ближайшее время.

Дмитрий Литовкин