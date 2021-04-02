Завершилась ли холодная война

Президенты Джордж Буш и Михаил Горбачев накануне подписания Декларации о прекращении состояния холодной войны между СССР и США. Фото РИА Новости.

Как США «сдерживают» Россию

Необходимость обращения к истории противоборства Советского Союза и США в 1940–1980-е годы вызвана с тем обстоятельством, что сегодня свыше 50 млн граждан России в возрасте до 40 лет не знают истории своей страны, включая и причины поражения СССР в холодной войне. Поражения, приведшего к прекращению существования Советского Союза как субъекта международного права и международных отношений.

Датой окончания холодной войны принято считать 3 декабря 1989 года, когда состоялось подписание на Мальте Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Декларации о прекращении состояния холодной войны между СССР и США. Мнения же о начале этого противостояния расходятся. В России ею принято считать 5 марта 1946 года, когда Уинстон Черчилль произнес знаменитую Фултонскую речь. А вот на неофициальной памятной медали США «В ознаменование победы в холодной войне» фигурирует другая дата – 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт капитуляции Японии на американском линкоре «Миссури».

В геополитическом противостоянии 1946–1989 годов США были определены как главный противник СССР. Основанием для этого послужили цели, задачи и средства американской внешней политики, сформулированные во внешнеполитической стратегии сдерживания 33-го президента США Гарри Трумэна (1945–1953).

По воспоминаниям бывшего в то время государственным секретарем США Джеймса Бирнса, еще 5 января 1946 года в беседе с ним Трумэн впервые выдвинул концепцию создания «мира по-американски» (Pax Americana), ставшую основой его доктрины сдерживания геополитического конкурента и соперника, каковым считался Советский Союз – недавний союзник по антигитлеровской коалиции.

В сентябре того же года по указанию Трумэна его специальный помощник Клиффорд провел совещание, на котором рассматривалась политика США в отношении СССР. На нем Клиффорд заявил: «Война против СССР будет тотальной. К генеральной цели – уничтожению или фатальному ослаблению СССР – ведут два пути: война или подрывная работа».

В документе Комитета начальников штабов США (№ JCS-1769/1 от 29 апреля 1947 года) «Помощь США другим странам с точки зрения национальной безопасности» впервые официально провозглашалось, что «США готовы принять на себя ответственность и выполнять обязательства мирового лидера», для чего необходимо быть в состоянии «оказать сопротивление нашим идеологическим противникам на всех фронтах».

В опубликованной в журнале Foreign Affairs в июле 1947 года статье «Истоки советского поведения» прямо указывалось, что США «продолжают рассматривать Советский Союз не как партнера, а как оппонента на политической сцене», декларировалось стремление «своими действиями повлиять на развитие внутренних отношений как в пределах России, так и во всем международном коммунистическом движении». Промежуточные задачи – «создать значительную помеху для советской политики, заставить Кремль работать с большей осторожностью и умеренностью и таким образом положить основу тенденциям, которые должны в конечном счете привести либо к падению, либо к постепенному ослаблению советской власти».

14 декабря 1947 года Совет национальной безопасности (СНБ) США директивой № 4/А предоставил образованному тремя месяцами ранее Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США право на «тайные психологические операции, предназначенные для того, чтобы противостоять советской и вдохновленной Советами деятельности».

В подготовленном в декабре 1947 года Объединенным комитетом стратегического планирования США «Прогнозе возможного развития политической обстановки в мире до 1957 года» в числе важнейших факторов мирового развития назывался «идеологический конфликт и столкновение интересов между советским блоком и западными демократическими державами», поскольку «никакая другая система ценностей так не противоречит нашей, не является столь непоколебимой в своей цели».

В Директиве СНБ № 20/1 от 18 августа 1948 года цели США формулировались предельно четко: «В отношении России перед нами стоят только две задачи:

а) ослабить мощь и влияние Москвы до таких пределов, когда она уже не будет представлять угрозу миру и стабильности международного сообщества;

б) внести фундаментальное изменение в теорию и практику международных взаимоотношений, которых придерживается находящееся у власти в России правительство».

Причем первая из названных задач «может преследоваться не только в случае войны, но и в мирное время и может быть достигнута мирными средствами». В то же время не скрывалось, что «нашей первоочередной задачей мирного времени является планомерное ослабление влияния и мощи России при балансировании на грани войны, а также преобразование нынешних сателлитов России в независимые государства, самостоятельно действующие на международной арене».

К «мирным средствам» достижения геополитических целей относится и проведение ЦРУ тайных операций, право на осуществление которых ему было предоставлено Директивой СНБ № NSC 10/2 от 18 июня 1948 года «Об отделе специальных проектов ЦРУ».

При этом под «тайными операциями» понимались «все действия, которые проводятся или организуются нашим правительством против враждебных иностранных государств или групп или в поддержку дружественных иностранных государств или групп, но которые планируются и проводятся так, чтобы какая-либо ответственность за них правительства США не была очевидна для неуполномоченных лиц, а в случае раскрытия правительство США могло бы правдоподобно отказаться от какой-либо ответственности за них. В частности, такие операции включают любые тайные действия, связанные с пропагандой, экономической войной, превентивными активными действиями, включая мероприятия по саботажу, антисаботажу, уничтожению и эвакуации, подрывной деятельности против враждебных государств, включая помощь нелегальным движениям сопротивления, партизанам и освободительным группам в изгнании и поддержку местных антикоммунистических элементов в находящихся под угрозой странах свободного мира. К таким действиям не относится вооруженный конфликт опознаваемыми военными силами, разведка, контрразведка, а также прикрытие и дезинформация для военных операций».

Директива СНБ США № 20/4 от 23 ноября 1948 года «Задачи США по сдерживанию угроз безопасности США, исходящих от СССР» не менее прямолинейно декларировала: «Мы должны стремиться достичь наших основных целей, не прибегая к войне, путем реализации следующих задач:

а) способствовать постепенному ослаблению советского могущества – от нынешних границ до исконно русских территорий, а также превращению сателлитов СССР в независимые государства;

б) способствовать развитию в умах советских людей настроений, которые могут помочь изменить нынешний политический курс СССР и позволить возродить независимость народов, готовых к ней и способных поддерживать ее;

в) развеять миф, из-за которого народы, проживающие вне досягаемости советской военной машины, находятся в зависимости от Москвы, а также заставить мир увидеть и понять истинную сущность Коммунистической партии и СССР и выработать к ним соответствующее отношение;

г) создавать ситуации, которые заставят правительство СССР признать практическую нецелесообразность действий, основанных на нынешних концепциях, а также необходимость действовать в соответствии с принципами международного права».

В качестве способа «ослабления потенциала СССР» предлагалось инициировать «усиление внутренних противоречий в СССР и разногласий между СССР и его союзниками».

Авторов указанной директивы не смущал тот факт, что именно перечисленные задачи «политики в отношении Москвы» и являлись самыми убедительными и наглядными нарушениями «принципов и норм международного права», в чем ими тогда и позднее обвинялся Советский Союз!

Со всей очевидностью об этом же политическом лицемерии руководителей США, ставшем основой и поныне практикуемой «политики двойных стандартов», свидетельствует и директива СНБ № 68 «Задачи и программы национальной безопасности США», утвержденная Трумэном 14 апреля 1950 года. В ней откровенно указывалось: «Помимо утверждения наших ценностей наша политика и действия должны быть направлены на то, чтобы вызвать коренные изменения в характере советской системы, срыв планов Кремля – это первый и важнейший шаг к этим изменениям. Совершенно очевидно, что это обойдется дешевле и будет более эффективно, если изменения явятся результатом действия внутренних сил советского общества».

Данная директива недвусмысленно требовала «решимости на ведение открытой психологической войны, направленной на поощрение массового отказа населения на соблюдение верности Советам и подрыв планов Кремля всяческими способами», предполагала «усиление активных и своевременных мер и операций тайными средствами в сфере методов ведения экономической, политической и психологической войны с целью разжигания и поддержания недовольства и бунтарских настроений в отдельных стратегических государствах-сателлитах».

Перед исполнительной властью ставилась задача «пытаться изменить ситуацию в мире путем, исключающим войну. Мы должны стремиться разрушить планы Кремля и ускорить распад советской системы».

Суть идеологического противоборства прекрасно понимали и наши оппоненты. Так, выступая 8 июня 1982 года в британском парламенте, президент США Рональд Рейган так характеризовал содержание и логику информационной войны против СССР: «Решающий фактор происходящей сейчас в мире борьбы – не бомбы и ракеты, а проверка воли и идей, испытание духовной смелости, испытание тех ценностей, которыми мы владеем, которые мы леем, идеалов, которым мы преданы».

Однако эти конкретные планы и установки администрации США не были тайной для советского руководства. И именно поэтому на совещании в конце 1952 года в Кремле главным противником СССР были названы Соединенные Штаты Америки.

В заключение хочу обратить внимание на одно красноречивое обстоятельство. В сентябре 1998 года президенту США Биллу Клинтону был представлен доклад РЭНД-Корпорейшн «Возрастание значения информационного противоборства». В нем формулировались следующие задачи «информационного противоборства второго поколения», основанного на успешном, с точки зрения руководства США, опыте холодной войны против СССР:

– подмена у граждан иностранных государств традиционных нравственных ценностей и ориентиров созданием атмосферы бездуховности, разрушение национальных духовно-нравственных традиций и культивирование негативного отношения к культурно-историческому наследию;

– манипулирование общественным сознанием и политической ориентацией социальных групп в целях создания обстановки напряженности и хаоса;

– дезинформация населения о работе государственных органов, подрыв их авторитета, дискредитация органов управления;

– подрыв международного авторитета государства, его сотрудничества с другими странами.

Олег Хлобустов

Олег Максимович Хлобустов – полковник в отставке.