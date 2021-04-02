Гиперзвуковой эрзац. Могут ли американские истребители нести перспективное оружие

Появление у России нескольких типов гиперзвуковых ракет поставило США в непривычную роль догоняющего. И заставило пересмотреть прежнюю стратегию финансирования, разработки и закупки авиатехники.

Удачным по замыслу и исполнению оказался комплекс «Кинжал» на основе комбинации гиперзвуковой противокорабельной ракеты Х-47М2 и носителя МиГ-31К, сравнительно недорогой доработки серийного перехватчика. Американцам захотелось получить нечто подобное. И выяснилось: ни один из их самолетов пятого поколения не подходит в качестве платформы для запуска подобного снаряда.

Борозды не испортит, глубоко не вспашет

По совокупности характеристик лучшим в роли носителя оказался перехватчик четвертого поколения F-15C. Всего в 1979–1985 годах ВВС США закупили 483 единицы, из которых в активной эксплуатации поддерживается около 200 (по списку – 212 F-15C плюс 23 «спарки» F-15D).

Однако состояние парка этих машин с учетом их среднего возраста в 37 лет оставляет желать лучшего. Поэтому в позапрошлом году Джеймс Мэттис вышел с инициативой срочной закупки партии новых самолетов данного семейства – в том виде, как они выпускаются на экспорт по заказам Саудовской Аравии и Катара.

Инициатива тогдашнего главы Пентагона нашла поддержку среди военных и политиков, включая Дональда Трампа. Вместе им удалось убедить Конгресс в необходимости выделения дополнительных средств на закупку партии из 144 подобных истребителей на общую сумму 23 млрд долл. Правда, в техническом облике не «катарского» F-15QA, а разрабатываемого на его базе более совершенного F-15EX, c иной (на 30%) комплектацией комплекса бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Первый подобный самолет Пентагон принял от промышленности 10 марта нынешнего года, и уже на следующий день военные летчики перегнали его на авиабазу Эглин для проведения войсковых испытаний.

Нос вытащишь – хвост увязнет

Среди аргументов в пользу F-15EX было его превосходство по ряду показателей над серийным американским истребителем пятого поколения. Это позволяет использовать первый в качестве носителя перспективного оружия, а второй – нет. Почему же F-35 не годится в роли носителя гиперзвуковых ракет?

Как известно, любой летательный аппарат представляет собой компромисс: ради достижения основных поставленных целей авиаконструкторам приходится чем-то жертвовать. Главное требование Пентагона к истребителям пятого поколения – сниженная радиолокационная заметность. На F-35 она достигается среди прочего и благодаря размещению боевой нагрузки во внутренних отсеках. Они расположены внизу средней части фюзеляжа, из-за чего пришлось отказаться от центрального узла подвески под ним.

Между тем сегодняшний уровень технологий позволяет создавать ударные гиперзвуковые ракеты только сравнительно большой массы и габаритов. Согласно экспертным оценкам, стартовый вес Х-47М2 составляет порядка 3–4 т, длина (с обтекателями) – около 8 м. Чтобы разместить столь массивный снаряд, силовую конструкцию планера МиГ-31 пришлось укрепить, а пилоны внешних подвесок переделать, внедрив центральный узел под фюзеляжем. Такового на серийных машинах не было, но имелся опыт работ, выполненных на опытных модификациях МиГ-25 по установке центрального пилона под бак на 5 т топлива и МиГ-31 под противоспутниковую ракету «Контакт».

Провести аналогичные доработки планеров американских истребителей пятого поколения без потери основного качества – незаметности – невозможно. Да в этом и нет смысла, поскольку при проектировании авиаконструкторам пришлось пойти еще на другие жертвы, включая снижение максимальной скорости полета.

Так, ограничение по числу Маха полета для F-35 составляет всего-навсего М = 1,6 (1930 км/ч). Для сравнения: все варианты F-15 разгоняются до 2,5 Маха, а МиГ-31 разрешен длительный полет на М = 2,83 и позволяется кратковременный выход на М = 3.

Словом, F-35 обладает весьма низкой кинетикой, тогда как носителю гиперзвуковой ракеты требуется высокая. Ведь самолет, по сути, выступает в роли первой ступени, сообщая снаряду начальную скорость для траекторного маневра и создавая условия для запуска прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Несколько лучше дела здесь у F-22A Raptor – еще одного американского истребителя пятого поколения, выпущенного в 1996–2011 годах тиражом 195 единиц. Сборочная линия демонтирована, ее восстановление не рассматривается по причине дороговизны. Но почему бы не задействовать строевые машины в качестве носителей?

При массе пустого 19,7 т и максимальной взлетной 38 т «Рэптор» оснащается двумя двигателями (Pratt & Whitney F119-PW-100) с тягой на форсаже по 15 876 кг. Тяговооруженность – выше, чем у F-15E, соответствующие данные которого следующие: 14,4 и 36,7 т, два мотора (Pratt & Whitney F100-PW-220) с тягой по 10 423 кг. Больше у F-22A и практический потолок: около 20 км против 15. Пентагон приобрел 236 самолетов F-15E, сегодня на службе остается около 220, средний возраст по парку – 30 лет.

Но несмотря на все эти преимущества, как носитель «Рэптор» хуже F-15E. Из-за ограничений по прочности планера максимальная его скорость составляет 2400 км/ч (М = 2,25) против 2665 (М = 2,5). Но самое главное – размещение оружия. Длина и объем внутренних отсеков слишком малы. А на каждой из четырех точек внешней подвески под крылом можно вешать груз не более 2,3 т.

Когда речь заходит о боевой нагрузке, лидирует F-15EX. Благодаря замене моторов более тяговитыми GE F110-GE-129 (по 13 154 кг) практический потолок вырос на 20% – до 18,3 км. Стало возможным увеличить число узлов навески оружия с 17 у F-15E до 23 и поднять максимальный вес боевой нагрузки на 28% – до 13 т. Самое главное: – наличие мощного центрального пилона под фюзеляжем.

Бери ношу по себе

Приняв у промышленности первый F-15EX, ВВС США раздумывают над применением подобных истребителей не только на замену перехватчикам F-15C (декларируемая цель), но и в качестве ударных машин – носителей перспективных гиперзвуковых ракет. При выполнении вылета на воздушный бой самолет может нести 12 ракет «воздух–воздух» типа AIM-120 и AIM-9, а для нанесения ударов по наземным целям – некий снаряд длиной 6,7 м и весом 3175 кг.

Впервые о возможности использования F-15EX в качестве разгонной платформы аэробаллистической ракеты упоминалось пару лет тому назад в презентации разработчика и производителя самолета – компании «Боинг». Среди иллюстраций использовалась компьютерная графика, изображающая истребитель, выполняющий пуск крупногабаритного снаряда с центрального узла навески под фюзеляжем.

Конкретная модель не называется, но хорошо просчитывается: это AGM-183A, разрабатываемая фирмой «Локхид Мартин» по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Конструктивно она представляет твердотопливную ракету воздушного старта с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем.

Тестирование прототипов ARRW ведется уже несколько лет. ВВС США опубликовали фотографии стратегического бомбардировщика B-52H (бортовой номер 60-0050), несущего под крыльевым пилоном полномасштабный макет AGM-183A. Летные испытания этой комбинации начались летом 2019 года, первый пуск планируется осуществить нынешней весной.

Генерал Эндрю Дж. Гебара, директор по долгосрочным планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США, сказал в интервью журналу Air Force Magazine: «Этот снаряд может за 10–12 минут пролететь почти тысячу миль». Пересчет в метрическую систему дает максимальную дальность стрельбы около 1,5 тыс. км, а скорость боевого блока между М = 6,5 и М = 8.

Считается, что именно этот снаряд имел в виду Дональд Трамп, когда выступал 15 мая прошлого года перед журналистами в Овальном кабинете. Бывший президент США ссылался на «супер-пупер ракету» (Super-Duper Missile), в 17 раз превосходящую скорость звука. Даже американские эксперты к этой цифре отнеслись весьма скептически, посчитав, что Трамп оговорился.

AGM-183A можно рассматривать в качестве некого аналога российского комплекса «Кинжал». Во всяком случае, они близки по массово-габаритным данным. Хотя ARRW предназначена главным образом для стратегических бомбардировщиков B-52H и B-1B, они по своей кинетике не столь хорошо подходят в качестве стартовой платформы, как сверхзвуковые истребители. Вот почему в рассмотрение внесли F-15EX. Его изображение можно видеть на многих рисунках, иллюстрирующих документы Пентагона и представленных на суд конгрессменов и общественности.

Заметим, что ранее ВВС США в качестве пусковой платформы использовали перехватчики F-15A. Всего в 1972–1979 годах было закуплено 384 самолета, они стояли на вооружении до 2009 года. В частности, отдельные образцы проводили пуски противоспутниковой ракеты ASM-135 Air Launched Anti Satellite (ASAT, «спутник-убийца воздушного запуска») длиной около 6 м и массой 1,2 т. По командам из наземного центра летчик набирал высоту 15–21 км, выходил на сверхзвук и осуществлял пуск ракеты с режима прямолинейного горизонтального полета или при выполнении маневра «горка».

По сути, технологии пуска противоспутниковой и ударной аэробаллистической ракеты мало чем отличаются. В качестве носителя F-15EX выгодно отличается от F-15A увеличенным потолком и способностью подниматься в воздух с большим весом нагрузки на центральном узле под фюзеляжем.

Передние задних не ждут

Помимо программы ARRW американцы ведут НИОКР по перспективным средствам поражения под эгидой Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны. Среди них присутствует HSSW (High Speed Strike Weapon). Первый этап – проверка технологий по двум концепциям со скоростями полета в 5 Махов и выше.

На одной из иллюстраций к открытым документам в качестве носителя выступает F-15. Практическая работа началась после подписания в 2014 году меморандума о выделении необходимого объема финансирования. Параллельно ведутся исследования по снижению рисков в ходе создания будущих ударных комплексов на основе рассматриваемых концепций.

Программа HSSW включает исследования по концепции Tactical Boost Glide (TBG) – комбинация ракеты, предназначенной для разгона до высоких скоростей, и планирующего ударного блока.

Отдельное направление – HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) – гиперзвуковой аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. За право лидерства здесь конкурируют компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies. Обе представили образцы демонстраторов технологий и провели их наземные испытания. Если они докажут перспективность заложенных решений, на основе экспериментальных образцов будет создана ударная гиперзвуковая ракета с массово-габаритными параметрами, подходящими для всех серийных американских истребителей (F-15/16/18/22/35).

Первая крупная неудача постигла разработчиков HAWC в декабре прошлого года, когда планировались первые пуски с борта B-52H. В ходе подготовки к старту обнаружились неполадки. Экипажу самолета-носителя пришлось прекратить выполнение задания и вернуться на базу. Насколько серьезны эти неполадки и как они повлияют на ход выполнения всей программы, не сообщается.

Ввиду неопределенности с HAWC единственной американской гиперзвуковой ударной ракетой с перспективой поступления на вооружение до конца текущего десятилетия остается AGM-183A. Между тем к 2030 году вновь построенные F-15EХ полностью заменят группировку перехватчиков F-15C/D. И тогда, согласно долгосрочным планам ВВС США, экипажи этих машин вплотную займутся следующим этапом – выполнением полетов для отработки ударов по наземным целям.

Словом, перспектива поставить на вооружение комплекс, подобный российскому «Кинжалу», у Америки появится не ранее чем через 10–12 лет.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.