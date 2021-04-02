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Известия.ru

SpaceX готовит к запуску новый прототип космического корабля Starship

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В SpaceX приступили к сборке нового прототипа Starship — SN15. Сейчас специалисты ставят закрылки и посадочные опоры. При создании последней версии корабля учли причины неудач предыдущих моделей, передает телеканал «Известия». На испытаниях 30 марта SN11 взорвался в воздухе за минуту до приземления. Уже четыре тестовых аппарата не смогли завершить испытания на суборбитальной высоте и вернуться на Землю. Дату тестирования новой версии корабля пока не называют.

В SpaceX приступили к сборке нового прототипа Starship — SN15. Сейчас специалисты ставят закрылки и посадочные опоры. При создании последней версии корабля учли причины неудач предыдущих моделей, передает телеканал «Известия». На испытаниях 30 марта SN11 взорвался в воздухе за минуту до приземления. Уже четыре тестовых аппарата не смогли завершить испытания на суборбитальной высоте и вернуться на Землю. Дату тестирования новой версии корабля пока не называют.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
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