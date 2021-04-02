SpaceX готовит к запуску новый прототип космического корабля Starship

В SpaceX приступили к сборке нового прототипа Starship — SN15. Сейчас специалисты ставят закрылки и посадочные опоры. При создании последней версии корабля учли причины неудач предыдущих моделей, передает телеканал «Известия». На испытаниях 30 марта SN11 взорвался в воздухе за минуту до приземления. Уже четыре тестовых аппарата не смогли завершить испытания на суборбитальной высоте и вернуться на Землю. Дату тестирования новой версии корабля пока не называют.

В SpaceX приступили к сборке нового прототипа Starship — SN15. Сейчас специалисты ставят закрылки и посадочные опоры. При создании последней версии корабля учли причины неудач предыдущих моделей, передает телеканал «Известия». На испытаниях 30 марта SN11 взорвался в воздухе за минуту до приземления. Уже четыре тестовых аппарата не смогли завершить испытания на суборбитальной высоте и вернуться на Землю. Дату тестирования новой версии корабля пока не называют.