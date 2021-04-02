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Российская газета

Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе

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Артак Давтян
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов обсудил со своим армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе. Как сообщили в министерстве обороны РФ, Герасимов и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Армении Артак Давтян провели в четверг 1 апреля телефонные переговоры.

В ходе беседы начальники генштабов обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции. Кроме того, Герасимов и Даватян побеседовали о состоянии и перспективах военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией.


Александр Степанов

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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