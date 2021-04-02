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ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" произвел успешные противовоздушные стрельбы в Баренцевом море

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Корабль поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем "Айсберг"

МУРМАНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Северного флота.

В пресс-службе рассказали, что корабль поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем "Айсберг".

Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль "Рассвет". Еще четыре корабля Кольской флотилии разнородных сил - малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск", базовые тральщики "Коломна" и "Ядрин" - обеспечили закрытие морского района.

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Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
СФ
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