Субмарины Балтийского флота провели подводную дуэль в море

Экипажи двух дизель-электрических подводных лодок Балтийского флота разыграли у побережья Калининградской области дуэльную ситуацию.

Подводники тренировались в атаках и контратаках субмарины условного противника с двусторонним применением оружия и гидроакустических средств, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Роль "вражеской" подлодки исполняла ДЭПЛ "Волхов". Подлодка "Петропавловск-Камчатский" обнаружила ее, скрытно вошла в зону проведения учения, заняла выгодную для стрельбы позицию и торпедой условно атаковала "неприятельскую" субмарину. Затем провела послезалповое маневрирование, уходя от ответной атаки.

"Волхов" также, маневрируя, уклонился от "торпеды" и контратаковал. Условия дуэльной ситуации были смоделированы так, чтобы уравнять шансы обеих субмарин в подводном поединке. Командование оценило действия экипажей как успешные и профессиональные.

Подводный морской бой прошел в рамках выполнения курсовой задачи Л-2 - это часть программы подготовки субмарины к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке.

Накануне, в ходе отработки первых этапов Л-2, экипаж "Волхова" отработал погружение на глубину 190 метров в морских полигонах Балтийского флота. В ходе глубоководного погружения подводники проверили работу всех систем и механизмов лодки, отработали алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Справка "РГ"

Подводные лодки "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский" - российские дизель-электрические подводные лодки проекта "Варшавянка". Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних "Варшавянок": у них обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. Одно из главных достоинств этих субмарин - низкий уровень шумности.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)