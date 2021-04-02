В Роскосмосе признались в негативном влиянии санкций на экономику корпорации

Предприятия космической отрасли несут убытки из-за ограничения доступа к критически важным технологиям, которое вызвано санкциями, сообщил первый замгендиректора Роскосмоса по финансам Максим Овчинников.

«Разумеется, санкции влияют, но не прямо, а опосредованно, через дисциплину исполнения государственных контрактов. Потому что, когда нас ограничивают к доступу к критически важным технологиям и комплектующим, а также и КБ, мы, разумеется, не можем в срок выполнить наши обязательства перед государственными заказчиками, и наши предприятия несут дополнительные издержки в связи с тем, что контракт, например, выполняется не три года, а пять лет», - сказал Овчинников в интервью телеканалу Россия 24, отмечает Интерфакс.

По его словам, это сказывается негативно на экономике предприятия и на экономике корпорации в целом. В феврале в ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ «Прогресс» и ЦНИИмаш - незаконными. «Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС», - сообщил Рогозин в фейсбуке.