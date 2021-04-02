Войти
Известия.ru

Генерал ВВС рассказал о поздравлении Елизаветы II от российских пилотов Ту-160

405
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, совершая в 1999 году полет над Великобританией, поздравили королеву Елизавету II с днем рождения. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказал журналистам экс-начальник дальней авиации ВВС РФ генерал-лейтенант Михаил Опарин.

Он рассказал, что в 1999 году пара российских Ту-160 курсировала на северо-запад мимо Норвегии к берегам Великобритании.

«Когда мы были над британскими территориальными водами, я попросил, чтобы командир нашего ракетоносца поздравил по внешней связи королеву Елизавету II с днем рождения и пожелал ей благополучия и, главное, здоровья. Пролетая над Северным морем, они так и сделали», — цитирует Опарина «РИА Новости».

Ранее, 29 марта, Министерство обороны России показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в сопровождении истребителей МиГ-31. Ракетоносцы дальней авиации пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Полет продолжался более восьми часов. В небе ракетоносцев сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ.

10 марта первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02, передали для проведения предварительных испытаний. Самолет осуществил перелет с Казанского авиазавода имени Горбунова. Его пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. Полет прошел в штатном режиме.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.04.2019
Сопровождали на отдельных участках: как летели Ту-160
17.01.2018
Минобороны РФ подтвердило сопровождение двух Ту-160 истребителями Бельгии и Британии
26.06.2017
Российские истребители за минувшую неделю выполнили 14 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
24.12.2010
Крылья стратегических сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:24
  • 2
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?