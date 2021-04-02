Генерал ВВС рассказал о поздравлении Елизаветы II от российских пилотов Ту-160

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, совершая в 1999 году полет над Великобританией, поздравили королеву Елизавету II с днем рождения. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказал журналистам экс-начальник дальней авиации ВВС РФ генерал-лейтенант Михаил Опарин.

Он рассказал, что в 1999 году пара российских Ту-160 курсировала на северо-запад мимо Норвегии к берегам Великобритании.

«Когда мы были над британскими территориальными водами, я попросил, чтобы командир нашего ракетоносца поздравил по внешней связи королеву Елизавету II с днем рождения и пожелал ей благополучия и, главное, здоровья. Пролетая над Северным морем, они так и сделали», — цитирует Опарина «РИА Новости».

Ранее, 29 марта, Министерство обороны России показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в сопровождении истребителей МиГ-31. Ракетоносцы дальней авиации пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Полет продолжался более восьми часов. В небе ракетоносцев сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ.

10 марта первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02, передали для проведения предварительных испытаний. Самолет осуществил перелет с Казанского авиазавода имени Горбунова. Его пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. Полет прошел в штатном режиме.