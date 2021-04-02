Елизавета II пошутила о сопровождении российских истребителей британскими

Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 1 апреля, пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Соответствующее заявление она сделала в ходе посещения мемориала австралийским летчикам, пишет издание Mirror.

В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что военнослужащим «очень весело преследовать русских».

Экс-начальник дальней авиации (1997–2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин, в свою очередь, прокомментировал первоапрельские шутки британской королевы и Сандера.

По его словам, сопровождение британскими самолетами российских воздушных судов было одной из задач последних, так как они проводили разведку.

«Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было — чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолеты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали», — цитирует его «РИА Новости».

Опарин отметил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами — участницами НАТО только боевыми порядками. Теперь же российские летчики совершают парные полеты по заранее разработанной программе, которую утверждает верховный главнокомандующий.

При этом Минобороны России регулярно фиксирует активность военных самолетов НАТО у российских границ. В сентябре 2020 года британское издание The Times писало, что военные Великобритании намеренно увеличили разведывательную деятельность у российских границ, чтобы изучить «противника».

Австралия входит в Содружество наций, главой которого является Елизавета II. Членами организации являются практически все бывшие британские колонии, доминионы и протектораты, в том числе Канада и Индия.