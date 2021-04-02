Войти
Известия.ru

Елизавета II пошутила о сопровождении российских истребителей британскими

403
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Steve Reigate

Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 1 апреля, пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Соответствующее заявление она сделала в ходе посещения мемориала австралийским летчикам, пишет издание Mirror.

В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что военнослужащим «очень весело преследовать русских».

Экс-начальник дальней авиации (1997–2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин, в свою очередь, прокомментировал первоапрельские шутки британской королевы и Сандера.

По его словам, сопровождение британскими самолетами российских воздушных судов было одной из задач последних, так как они проводили разведку.

«Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было — чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолеты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали», — цитирует его «РИА Новости».

Опарин отметил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами — участницами НАТО только боевыми порядками. Теперь же российские летчики совершают парные полеты по заранее разработанной программе, которую утверждает верховный главнокомандующий.

При этом Минобороны России регулярно фиксирует активность военных самолетов НАТО у российских границ. В сентябре 2020 года британское издание The Times писало, что военные Великобритании намеренно увеличили разведывательную деятельность у российских границ, чтобы изучить «противника».


Австралия входит в Содружество наций, главой которого является Елизавета II. Членами организации являются практически все бывшие британские колонии, доминионы и протектораты, в том числе Канада и Индия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Канада
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:24
  • 2
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?