Войти
Российская газета

Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества

422
0
0
Flags_Turkmenistan_Russia
Флаги России и Туркменистана.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в Москве провели рабочие встречи с заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана полковником Акмуратом Анеметовым.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе беседы стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективные направления развития военного и военно-технического сотрудничества России и Туркменистана.

Туркменская делегация во главе с главой МИД Рашидом Мередовым и вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым находится с официальным визитом в России.

Накануне в Москве прошли двусторонние межведомственные консультации по вопросам региональной безопасности и афганской проблематики.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Туркменистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Фомин Александр
Похожие новости
28.12.2020
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
27.04.2017
Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
06.03.2017
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:24
  • 2
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?