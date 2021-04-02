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РИА Новости

Вооруженный ракетами фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Атлантику

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в порту Североморска
Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в порту Североморска.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел в четверг из Гибралтара в Атлантический океан, где проведет ряд корабельных учений, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" завершил выполнение задач своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантический океан. Сегодня он прошёл Гибралтарским проливом в западном направлении в сопровождении спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Вязьма", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведёт ряд корабельных учений. После завершения всех задач корабль совершит переход в главную базу Северного флота – Североморск.

Ранее, отметили в пресс-службе, экипаж корабля отработал противолодочные задачи с применением вертолёта Ка-27ПЛ и пополнил запасы топлива от танкера.

За время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат прошёл уже около 17 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

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Страны
Алжир
Греция
Египет
Кипр
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ка-27ПЛ
Проекты
22350
Военные учения
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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