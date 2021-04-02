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Российская газета

Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР

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Источник изображения: Денис Пушилин / youtube.com

В Народной милиции ДНР сформирована специальная мобильная рота, которая оснащена автомобилями УАЗ "Пикап". Эта техника в середине марта была передана бойцам главой ДНР Денисом Пушилиным.

В ходе недавней очередной инспекции на одном из военных полигонов ему впервые представили это новое подразделение.

Судя по репортажу пресс-службы, заметно, что автомобили повышенной проходимости доработаны местными специалистами. Так, на части из них смонтированы 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы НСВ "Утес", другие получили 7,62-мм ПКМ, 30-мм автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", а также пусковые установки противотанковых управляемых ракет.

Отмечается, что данная боевая единица создана после анализа локальных конфликтов последних лет, где колесный транспорт, обладающий повышенной мобильностью, показал себя с наилучшей стороны. Легкие внедорожники, в отличие от традиционных гусеничных бронемашин, быстрее перебрасываются на наиболее опасные направления.

В минувшем году в Донецке на военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые были продемонстрированы образцы военной техники, модернизированные силами местной промышленности.

Среди них - "сверхзащищенный" Т-64БВ с дополнительным комплектом динамической защиты "Котакт", БТР-80 и УАЗы-3151 с ПТУР "Конкурс".



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
БТР-80
ПКМ
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2 комментария
№1
02.04.2021 09:44
Дело "Ленина" живёт.
0
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№2
02.04.2021 10:24
Ну вот. Недавно обсуждали в одной из веток, а они словно подслушали.
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