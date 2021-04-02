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РИА Новости

ЮВО объяснил видео с переброской военной техники в Крым

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Вид на город Севастополь
Вид на город Севастополь.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Переброска военной техники в Крым по железнодорожной части Крымского моста проводилась в рамках учений, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Ранее в соцсетях появилось несколько видео больших колонн военной техники в различных регионах республики, в том числе показана перевозка по железнодорожной ветке Крымского моста военных грузовиков, артиллерийских установок, бронетранспортеров.

"Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится по ранее утвержденному плану подготовки войск на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму", - сказал РИА Новости Астафьев.

По его словам, контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил журналистам, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

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