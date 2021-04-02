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РИА Новости

Генерал прокомментировал шутки о сопровождении российских самолетов

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РФ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток, заявил РИА Новости экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин.

Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) "очень весело преследовать русских".

"Когда нас брали на сопровождение британские самолёты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было – чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолёты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали", - сказал Опарин.

Генерал пояснил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами НАТО только боевыми порядками, теперь же - парами по заранее разработанной программе, утвержденной верховным главнокомандующим.

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