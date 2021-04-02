Турецкие самоходки T-155 Firtina передали противникам Хафтара в Ливии

Турецкие специалисты в Ливии обучают бойцов формирований Правительства национального согласия (ПНС) навыкам эксплуатации современных самоходных артиллерийских установок Т-155 Firtina.

Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere “Topçu Eğitimi” verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FfF7YUTgRp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2021

Данные САУ в настоящее время считаются одними из самых современных в странах НАТО, они были созданы с южнокорейской помощью на основе самоходок K9 Thunder.

Электронное бортовое оборудование обеспечивает высокую автоматизацию процессов прицеливания.

Применяемые активно-реактивные снаряды могут поражать цели на дистанциях до 40000 метров. Максимальная скорострельность - 6 выстрелов в минуту.

На крыше башни установлен 12,7-мм пулемет Browning M2, применяющийся для ведения огня по противнику, находящемуся на земле и в воздухе.

Боевая масса достигает 46300 кг. Мощность двигателя -1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода по топливу - 360 км. Экипаж - 5 человек.

Т-155 активно использовалась в ходе различных боевых операций в Сирии. На основе полученного опыта в настоящее время разработана более совершенная модификация.

В Ливии Firtina впервые были замечены в июле 2020 года на спутниковых фотографиях расположенной в 100 км к юго-западу от Триполи авиабазы "Эль-Ватыя". Тогда их обслуживали турецкие экипажи. На данный момент часть техники, по всей видимости, решено передать местным союзникам.

Силы ПНС также получили танки М60А1 и реактивные системы залпового огня T-122 Sakarya.

Алексей Брусилов