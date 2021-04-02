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WarSpot

Роботы-мулы вышли на финишную прямую

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Источник изображения: warspot.ru

Уже в этом году американская армия может вооружиться роботами-мулами. Вчера, 31 марта, портал janes.com сообщил о том, что компания General Dynamics Land Systems объявила о завершении поставок опытных машин MUTT.

В апреле армия США получит последние роботизированные вездеходы MUTT для финального испытания. Если тестирование пройдёт успешно, то мелкосерийная сборка машин начнётся уже летом, а до конца года первое подразделение армии будет полностью укомплектовано в рамках прогарммы SMET (Squad Multipurpose Equipment Transport).

Роботизированный вездеход MUTT

Источник изображения: janes.com

Армия США долго рассматривала различные варианты оснащения пехотных подразделений «механизированными носильщиками». В 2017 году Минобороны согласовало финальные требования и объявило тендер в рамках программы SMET. Из четырёх претендентов победу одержал роботизированный восьмиколёсный вездеход MUTT от General Dynamics Land Systems.

В рамках контракта на сумму $162,4 млн компания General Dynamics поставит американской армии 624 машины MUTT. В эту сумму также входят разработка программного обеспечения, техническая поддержка и обучение. При этом Минобороны США оценивает потребности армии в 5700 роботов-мулов.

Технические характеристики MUTT пока не разглашаются, однако известны требования в рамках программы SMET. В частности, робот должен нести 1000 фунтов (453 кг) полезной нагрузки и преодолевать до 60 миль в течение трёх дней. Кроме того, эти машины должны обеспечивать солдат электричеством (не менее 1 кВт/ч при движении и не менее 3 кВт/ч в неподвижном состоянии). MUTT должен уметь автоматически двигаться за ведущим или же управляться дистанционно. В базовом варианте это будет платформа для перевозки грузов, при этом планируется разработка специализированных модификаций, а также расширение возможностей для автономного передвижения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
Проекты
Робот
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