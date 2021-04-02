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ЦАМТО

ВВС Сенегала получили морской патрульный самолет CN-235-220MPA

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CN-235-220
Самолет CN-235-220.
Источник изображения: www.airliners.net

ЦАМТО, 1 апреля. Морской патрульный самолет CN-235-220 MPA производства PT Dirgantara Indonesia (PTDI), предназначенный для ВВС Сенегала, 30 марта прибыл в Дакар.

Согласно информации пресс-службы правительства Сенегала, в церемонии встречи приняли участие начальник штаба ВВС Сенегала и посол Индонезии в Сенегале.

Как сообщалось ранее, в мае 2020 года посол Индонезии в Сенегале заявил, что положительный опыт эксплуатации трех транспортных самолетов CN-235 компании PT Dirgantara Indonesia обусловил принятие правительством Сенегала решения о покупке четвертого в версии для морского патрулирования. По имеющейся информации, подписание соглашения о покупке представителями PTDI и компании AD Trade of Belgium, представляющей интересы правительство Сенегала, состоялось в Дакаре 16 мая 2020 года.

Компания PT Dirgantara Indonesia провела выкатку самолета CN-235, предназначенного для ВВС Сенегала, на предприятии в Бандунге 4 августа 2020 года. Пока не разглашается, какое специальное оборудование установлено на борту самолета, однако известно, что стандартный CN-235 в конфигурации для морского патрулирования может быть оснащен РЛС OceanMaster, Searchmaster или Telephonics APS-143C(V)3 компании Thales в зависимости от предпочтений заказчика.

Как заявил в начале марта 2020 года министр планирования Сенегала Шейх Канте, для усиления ВВС и системы обороны в целом в перспективе предполагается разместить заказы на дополнительные CN-235. Сенегал также намерен рассмотреть возможность покупки производимых PT Pindad бронемашин "Аноа" и "Комодо", которые широко используются в ряде стран Африки в миротворческих миссиях.

По словам Ш.Канте, Индонезия "больше не является развивающейся страной, а превратилась в развитую азиатскую страну благодаря наличию высокотехнологичных производств, прежде всего в сегменте авиастроения и военного производства в целом. Поэтому вполне уместно расширение сотрудничества между двумя странами".

Министр предложил наладить сотрудничество в области сборки и обслуживания CN-235 и производства вооружений в Сенегале для расширения присутствия индонезийских производителей на оружейном рынке стран Западной Африки.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Сенегал подписал с PTDI контракт на поставку первого нового CN-235-220M через бельгийскую AD Trade Belgium в ноябре 2014 года. Самолет был поставлен в январе 2017 года в версии с реконфигурируемой пассажирской кабиной, что позволяет его использовать для перевозки пассажиров и грузов, VIP-персон, десантирования и медицинской эвакуации.

Ранее ВВС Сенегала приобрели два построенных в Индонезии самолета CN-235 на вторичном рынке. Они эксплуатировались гражданским индонезийским авиаперевозчиком Merpati Nusantara Airlines, но затем были модифицированы к военной конфигурации CN-235-220M и поставлены Сенегалу в ноябре 2010 года и августе 2012 года по контракту общей стоимостью 13 млн. долл. Один из этих самолетов, по данным Air Force Daily, был позднее продан Гвинее.

Контракт на поставку CN-235-200 в версии для морского патрулирования был размещен через AD Trade Belgium еще в августе 2017 года, однако длительное время не реализовывался.

По заявлению производителя, самолеты CN-235 могут перевозить грузы массой до 4,7 т, а также до 36 пассажиров, находиться в воздухе до 11 ч, совершать взлет и посадку на коротких малоподготовленных взлетно-посадочных полосах. CN-235 может также применяться для патрулирования на море, медицинской эвакуации, перевозки войск. Салон CN-235 может быть легко реконфигурирован для использования в качестве президентского лайнера.

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