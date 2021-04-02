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ЦАМТО

Испанская компания Grup Aresa Internacional готовится к передаче патрульных катеров ВМС Нигерии

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Aresa-1700
Катер Aresa-1700.
Источник изображения: i.ytimg.com

ЦАМТО, 1 апреля. Испанская судостроительная компания Grup Aresa Internacional готовится к поставке ВМС Нигерии первого (из четырех заказанных) патрульного катера прибрежной зоны Aresa-1700.

По информации Defenceweb.co.za, на прошлой неделе компания заявила, что первые два приобретенные ВМС Нигерии патрульных катера класса "Файтер-2" (Fighter II) практически готовы к спуску на воду. На приведенных фото демонстрировались катера P494 и P495 в высокой степени готовности.

17-метровый катер Aresa-1700 (класс "Файтер-2") выполнен из алюминия. Ширина катера – 4 м, водоизмещение – 7,6 т. Он оснащен двумя двигателями MTU мощностью 1250 л.с. каждый. Максимальная скорость хода превышает 45 узлов. В кормовой части катера можно разместить надувную шлюпку RHIB.

Компания не раскрывает информацию по нигерийскому контракту, но известно, что бюджет Нигерии на 2021 год предусматривает выделение на продолжение закупки четырех 17-м патрульных катеров прибрежной зоны (катеров Aresa) 151,343 млн. найра (около 400 тыс. долл.).

Ранее Нигерия уже заказывала катера компании Grup Aresa International: в 2013 году государственная нигерийская компания Global West Vessels Specialist Limited получила четыре многоцелевых катера Aresa-1800 CPV длиной 17 метров. Global West приобрела катера от имени Агентства обеспечения безопасности на море (NIMASA). В 2013 году Aresa также объявила, что поставила четыре патрульных катера Aresa-1300 RIB нигерийскому государственному предприятию (возможно также Global West).

Испанская компания также поставила ряд катеров вооруженным силам и силовым структурам африканских государств, включая морскую полицию Сенегала (15 патрульных катеров Aresa-1200 в 1990-х гг.), Камерун (17 катеров в 2010-х гг.), морскую полицию Анголы и Военно-морские силы Нигерии.

Как сообщал ЦАМТО, о закупке катеров Aresa-1700 для ВМС Нигерии производства компании Grup Aresa International стало известно в январе 2021 года после завершения этапа строительства корпусов.

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Ангола
Испания
Камерун
Нигерия
Сенегал
Продукция
С-300В
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