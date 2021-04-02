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Российская газета

"Бурлак": появились новые фотографии модернизированного Т-80

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Источник изображения: rg.ru

Новые фотографии унифицированного боевого отделения "Бурлак" опубликованы в нескольких интернет-источниках. Если ранее засвечивались изображения версии на основе Т-90, то сейчас - на основательно модернизированном корпусе Т-80.

Корни этой разработки уходят в конец 90-х годов, когда впервые был представлен новый танк Объект 640, больше известный как "Черный Орел". У него, как у "Бурлака", в корме башни находился отсек с автоматом заряжания и боекомплектом.

Вооруженная 125-мм пушкой, обладающая мощной броневой защитой, современными прицелами, газотурбинным двигателем в 1500 л.с. эта 48-тонная боевая машина и сейчас, спустя почти четверть века после первого показа, ни в чем не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Несколько позже, на выставке в Омске в 2001 году была показана одна из самых необычных разновидностей Т-55. На шасси бронированного ветерана водрузили башню от Т-72Б со снарядным модулем в корме, а в ходовой части использовали катки трех типов.

Также в Омске в начале первого десятилетия нового века разработали универсальную башню. Ее можно было установить не только на отечественную технику, но и на иностранные Leopard, M60 и другие образцы.

Весь этот опыт и пригодился в создании "Бурлака", предназначавшегося для улучшения характеристик имевшихся в войсках образцов боевой техники.


Алексей Моисеев

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