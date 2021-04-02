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ТАСС

Песков сообщил о подготовке серии оборонных совещаний у Путина

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Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018
Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Точных сроков их проведения еще нет, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Традиционная серия оборонных совещаний у президента России Владимира Путина готовится, точных сроков их проведения пока нет. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока точных сроков нет. Но, действительно, обычно такая сессия совещаний проводится, она готовится и на этот год, но сроки будут уточняться", - сказал представитель Кремля.

Накануне Путин сообщил о подготовке традиционной серии его совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи.

Глава государства традиционно дважды в год собирает в Сочи руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. С 2019 года этот формат был несколько изменен. Президент в рамках оборонных совещаний стал посещать военные объекты. Кроме того, с этого же момента вся серия таких встреч посвящается определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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