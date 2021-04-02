В командующем составе ВКС России новые назначения

В космических войсках ВКС России указом президента РФ Владимира Путина состоялись новые назначения в командующем составе.

Командующий космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко представил руководящему составу космических войск ВКС нового начальника штаба — первого заместителя командующего 15-й армией ВКС особого назначения полковника Андрея Ревенка, назначенного на эту должность указом главы государства.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. До этого назначения полковник Ревенок занимал должность начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии ВКС (ОсН).

Занимавший ранее должность начальника штаба — первого заместителя командующего 15-й армией ВКС (ОсН) генерал-майор Анатолий Нестечук назначен заместителем начальника Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского.

Генерал-полковник Головко также представил руководящему составу космических войск ВКС нового начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении полковника Сергея Сучкова, ранее занимавшего должность начальника Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии ВКС (ОсН).

На должность начальника Главного центра разведки космической обстановки назначен полковник Антон Оголев, проходивший до этого службу в должности заместителя начальника штаба 15-й армии ВКС (ОсН).