Польская компания поставит на экспорт зенитные установки ZU-23-2CP

ЦАМТО, 1 апреля. Польское предприятие Zaklady Mechaniczne Tarnow (ZMT) 29 марта сообщило о подписании с неназванным зарубежным заказчиком контракта на поставку 100 ед. 23-мм зенитных установок ZU-23-2CP.

Стоимость продажи не раскрывается. Согласно условиям контракта, поставки должны быть выполнены до конца календарного года. По информации компании, аналогичное соглашение на поставку 100 зенитных установок было заключено год назад.

ZU-23-2CP представляет собой версию разработанной в СССР спаренной зенитной установки ЗУ-23, предназначенную для борьбы с низколетящими воздушными и легкобронированными наземными / надводными целями, живой силой противника. Заказчики ценят систему, прежде всего, за ее надежность, эффективность и простоту использования. Максимальная дальность поражения цели – 2500 м, высота – до 1500 м. Конструктивные свойства установки позволяют применять ее и по легкобронированным наземным целям и огневым точкам на дальностях до 2000 м. ZU-23-2CP обеспечивает поражение цели 23-мм бронебойно зажигательными, фугасно-зажигательными трассирующими (HEI-T), бронебойными подкалиберными трассирующими (APDS-T и FAPDS-T) боеприпасами.

Зенитные системы составляют значительную часть портфеля предложений Zaklady Mechaniczne Tarnow. В него входят ЗСУ ZSU-23-4MP "Бяла" (польская версия модернизации ЗСУ "Шилка"), зенитные ракетно-пушечные комплексы ZUR-23-2SP Jodek-SP, зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия PSR-A "Пилица".

Комментарий ЦАМТО:

В социальных сетях имеется достаточное число фотографий, на которых произведенные в Польше ZU-23-2CP используются различными вооруженными группировками в Северной Африке и на Ближнем Востоке.