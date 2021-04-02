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Известия.ru

Названы способные конкурировать с Су-35 самолеты

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Конкуренцию российскому истребителю Су-35 из зарубежных боевых самолетов могут составить только истребители пятого поколения производства США F-22 и F-35. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

«Несмотря на то что российский истребитель Су-35 относится по классификации к поколению 4++, по совокупности своих летных и боевых характеристик этот самолет вплотную приближается к истребителям пятого поколения. Фактически к прямым конкурентам российского истребителя можно отнести лишь американские истребители F-35 и F-22», — цитирует «РИА Новости» данное сообщение.

Отмечается также, что ФСТВС «с оптимизмом смотрит на экспорт этой машины, так как она вызывает все больший интерес, несмотря на усиливающуюся недобросовестную конкуренцию и известные попытки дискредитации нашей техники».

2 марта американское издание Defence Blog опубликовало статью, согласно которой Су-35 занял вторую строчку в рейтинге самых красивых современных истребителей в мире.

В ноябре 2020 года The National Interest писало, что характеристики Су-35С делают его одним из лучших боевых самолетов в своем классе.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Су-35
Су-35С
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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