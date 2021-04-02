Российские военные вернулись домой после миссии по гуманитарному разминированию в Лаосе

С ноября 2020 года по март 2021 года в провинции Сиангкхуанг российские специалисты очистили более 3,5 га территории, обезвредив более тысячи взрывоопасных предметов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил страны вернулся в Россию после завершения миссии гуманитарного разминирования в Лаосе. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Отряд из 32 военнослужащих доставлен самолетом Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России на военный аэродром Чкаловский", - сказали в военном ведомстве.

Также в министерстве уточнили, что с ноября 2020 года по март 2021 года в провинции Сиангкхуанг российские специалисты очистили более 3,5 га территории, обезвредив более тысячи взрывоопасных предметов. В основном саперам встречались кассетные авиационные бомбы типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотные мины и артиллерийские снаряды.

"Кроме того на базе филиала Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации прошли обучение на российских средствах поиска и защиты сапера, а также освоили их практическое применение на местности 30 лаосских военнослужащих", - отметили в Минобороны РФ.