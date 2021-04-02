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Российская газета

БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео, на котором показан БТР-80 венесуэльской армии после подрыва на противопехотной мине. Судя по всему, бронемашина пережила этот инцидент без особых повреждений.

На представленных кадрах видно, что в результате взрыва у БТР погнута и немного содрана металлическая обшивка, имеется небольшое пробитие в районе колеса. Само колесо на месте, создается впечатление, что бронетранспортер полностью сохранил работоспособность.



Когда именно произошел подрыв, в описании видео не сообщается. Известно, что случилось это в округе Альто-Апуре, который находится недалеко от границы с Колумбией. По утверждению авторов видео, мина была заложена боевиками повстанческой колумбийской группировкой FARC-EP.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Колумбия
Продукция
БТР-80
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