БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле

В Сети появилось видео, на котором показан БТР-80 венесуэльской армии после подрыва на противопехотной мине. Судя по всему, бронемашина пережила этот инцидент без особых повреждений.

На представленных кадрах видно, что в результате взрыва у БТР погнута и немного содрана металлическая обшивка, имеется небольшое пробитие в районе колеса. Само колесо на месте, создается впечатление, что бронетранспортер полностью сохранил работоспособность.

Когда именно произошел подрыв, в описании видео не сообщается. Известно, что случилось это в округе Альто-Апуре, который находится недалеко от границы с Колумбией. По утверждению авторов видео, мина была заложена боевиками повстанческой колумбийской группировкой FARC-EP.

Алексей Иванов