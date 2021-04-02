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Российская газета

Послание НАТО: зарубежные СМИ оценили всплытие подлодок РФ в Арктике

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Всплытие трех подлодок ВМФ РФ в арктических льдах впечатлило зарубежные СМИ.

Недавнее всплытие трех подлодок ВМФ РФ из-подо льда в Арктике в рамках экспедиции "Умка-2021" привлекло внимание зарубежных СМИ. Все он сходится во мнении, что уникальный маневр стал демонстрацией силы России в стратегически важном и оспариваемом многими странами регионе.

Американский журнал Popular Mechanics отмечает, что это событие стало громким посланием: "Подводные лодки могут запускать свои ракеты из мест, недоступных для американских войск". Российские подводники продемонстрировали способность выполнять задачи по ядерному сдерживанию в чрезвычайных ситуациях.

В Арктике лед служит для подлодок защитным слоем от охотящихся за ними кораблей и самолетов НАТО. Однако под водой, подчеркивает журналист, им могут противостоять три субмарины ВМС США - Seawolf, Connecticut и Jimmy Carter. Они специально предназначены для работы подо льдом.

Портал The Drive называл всплытие подлодок смелым заявлением России о том, на что она способна в Арктическом регионе. Автор смотрит на это событие в контексте аварии в Суэцком канале и продвижения Россией Северного морского пути как альтернативы традиционным маршрутам.

Российский флот, направивший три подводных лодки с баллистическими ракетами пробивать арктические льды возле Северного полюса, дает очень четкое представление о том, какая идет борьба за Арктику, пишет The Drive.

Британское издание Daily Mail делает акцент на том, что всплытие подлодок произошло вскоре после того, как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании провел наблюдение за российскими учениями в Арктике.

Автор отмечает, что Москва наращивает присутствие в регионе, который, по мнению экспертов, содержит до четверти мировых неразведанных запасов нефти и газа. Для проецирования силы в Арктике российские вооруженные силы за последние годы восстановили множество военных объектов за Полярным кругом, реконструировали взлетно-посадочные полосы и развернули дополнительные силы и средства разведки и противовоздушной обороны.


Олег Корякин

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
KC-135
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
Ядерный щит
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