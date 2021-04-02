ВВС Венгрии отказались от Ми-8

В ВВС Венгрии отказались от российского вертолета Ми-8Т. Несколько дней назад состоялся последний полет машины этой модели с авиабазы Сольнок.

Парк вертолетов Ми-8Т уже вывели из эксплуатации. Их меняют на легкие многоцелевые H145M немецкого спецназа, пишет "Военное обозрение". И в Сольнок уже поступают партии этих винтокрылых машин. Всего их получат 20, потратив 318 миллионов евро.

Что касается вертолетов Ми-8Т, то Венгрия приобрела их 65. Их поставили в период с 1969 года по 1975-й. В 2011 году Финляндия подарила две машины, а через три года купили у РФ еще три отремонтированных вертолета. Ми-8Т, совершивший последний полет в Сольноке, как раз и был из последних.

Кроме Ми-8Т, в Венгрии будут выводить из строя и Ми-17, их пять. Процесс планируют завершить к 2025 году. Ми-17 заменят французскими многоцелевыми двухмоторными вертолетами Airbus Helicopters H225M среднего класса. Всего заказали 16 машин, первая поступит в 2023 году.

Светлана Цыганкова