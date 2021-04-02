Немецкий флот вооружился новым суперфрегатом

Немецкий флот продолжает перевооружаться. Вчера, 31 марта, портал navalnews.com сообщил о том, что компания TKMS передала ВМС Германии третий корабль типа Baden-Württemberg, получивший название Sachsen-Anhalt.

Фрегат Sachsen-Anhalt приступил к ходовым испытаниям ещё в феврале 2018 года, но из-за пандемии передача его флоту прошла с задержкой. При этом четвёртый и последний корабль Rheinland-Pfalz типа Baden-Württemberg планируется передать ВМС Германии уже до конца года.

Фрегат типа Baden-Württemberg Источник изображения: navalnews.com

Минобороны Германии планирует заменить четырьмя фрегатами типа Baden-Württemberg (проект F 125) восемь кораблей проекта F 122, которые сейчас состоят на вооружении немецких ВМС. Каждый из новых кораблей укомплектуется двумя экипажами (по 120 человек), которые будут поочерёдно нести боевое дежурство, что позволит более эффективно использовать фрегаты и уменьшить время их простоя.

По размерам корабли проекта F 125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты, что делает их самыми крупными боевыми единицами в своём классе. Длина корабля составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа Baden-Württemberg оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Каждый из фрегатов типа Baden-Württemberg вооружён артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед.