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ЦАМТО

Соединению противолодочных кораблей Северного флота исполнилось 65 лет

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

ЦАМТО, 1 апреля. В Североморске 31 марта состоялись торжественные построения экипажей бригады противолодочных кораблей в честь 65-й годовщины со дня формирования 2-й дивизии противолодочных кораблей, правопреемницей которой является современное соединение.

В честь юбилея на больших противолодочных кораблях "Вице-адмирал Кулаков" и "Североморск" были подняты флаги расцвечивания.

Торжественное собрание военнослужащих, посвященное 65-летию соединения, состоится 9 апреля в североморском дворце культуры "Строитель" с участием командования Северного флота.

Большие противолодочные корабли Северного флота имеют самую большую наплаванность среди надводных сил. Они являются постоянными участниками дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море, а также ежегодных походов в Арктику по трассе Северного морского пути.

За 65 лет в состав соединения входило 119 кораблей, в том числе 5 крейсеров, 25 больших противолодочных кораблей, 31 эсминец, 43 сторожевых корабля, 15 малых противолодочных кораблей.

Корабли соединения неоднократно принимали участие в международных военно-морских учениях, посетили более 60 иностранных портов в Южной и Северной Америках, Европе, Азии и Африке, сообщает пресс-служба Северного флота.

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