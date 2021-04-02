В Хабаровском крае летчики совершили полеты на Су-34 на максимальную высоту

Один из двух последних фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных по контракту 2012 года на 92 самолета этого типа Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (ПАО "Компания "Сухой"). Новосибирск, апрель 2020 года.

ЦАМТО, 1 апреля. В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту.

Весь летный состав, имея большой опыт работы на Су-34, успешно выполнил полеты высотах до 17000 метров.

Перед началом полетов инженерно-технический состав, а перед самим взлетом и сами летчики проверили работоспособность всех механизмов и готовность к полетам многоцелевых истребителей-бомбардировщиков. В ходе полетов была проверена управляемость Су-34 на предельных высотах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.