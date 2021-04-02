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ЦАМТО

В Алтайском крае ракетчики применили машину дистанционного разминирования "Листва"

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Машина дистанционного разминирования "Листва".
Машина дистанционного разминирования "Листва".
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 1 апреля. В Барнаульском соединении (Алтайский край) для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва".

По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. Подрывы произошли до начала движения колонны, все "закладки" были уничтожены.

Агрегаты мобильного ракетного комплекса "Ярс", для которых предназначались данные взрывные устройства, в это время находились на большом расстоянии от места взрыва. МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 50 метров от самой трассы.

МДР "Листва" предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв.

Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.

Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 метров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Листва
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