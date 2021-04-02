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РИА Новости

Первые отправки призывников к местам службы начнутся с 15 апреля

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Работа призывной комиссии
Работа призывной комиссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Первые отправки призывников к местам прохождения военной службы начнутся с 15 апреля, сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков.

"Призывные комиссии на территории Урала, Поволжья, Сибири сегодня начали свою работу. Вызов граждан в военные комиссариаты на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет производиться исключительно через вручение повесток и никак иначе. Первые отправки граждан к местам прохождения военной службы спланированы с 15 апреля 2021 года", - заявил Линьков.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что для отправки молодых людей к местам службы в соединениях и воинских частях Восточного и Западного военных округов будет сформировано 14 воинских эшелонов. Всего воинскими эшелонами планируется перевести около 8,5 тысячи человек, воздушными судами военно-транспортной и гражданской авиации - около 1,5 тысячи человек.

Доставка к местам прохождения военной службы будет проходить в отдельных арендованных вагонах, в которых будут проводиться все необходимые дезинфекционные мероприятия.

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