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Российская газета

Пограничники получили катер-амфибию для охраны севера Крыма

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Источник изображения: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю

Катер-амфибия проекта А25ПС, построенный по заказу Пограничной службы ФСБ России, поступил на вооружение крымского подразделения и будет охранять мелководные заливы Сиваш, Каркинитский и Перекопский. Об этом сообщила пресс-служба ПУ ФСБ по РК и Севастополю.

Катер на воздушной подушке идеально подходит для охраны госграницы на севере полуострова. Он может свободно передвигаться по суше, мелководью, болотистой местности, камышовым зарослям и замерзшим водоемам, развивая скорость более 50 узлов. Экипаж судна будет состоять из 12 человек, в распоряжении которых есть еще и два квадроцикла.

- Катера на воздушной подушке на севере Крыма будут следить за соблюдением правил пограничного законодательства, преследовать быстроходные маломерные катера, проводить поисковые и спасательные операции, а также доставлять военнослужащих и грузы в труднодоступные участки местности, - пояснили "РГ" в пресс-службе.

На беспокойном участке границы важно, что катер имеет противопульное бронирование и крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 миллиметра, который может пригодиться в случае появления угроз безопасности или покушения на территориальную целостность России.


Илья Изотов (Симферополь)

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Страны
Россия
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