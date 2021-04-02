Эффект Bayraktar: смогут ли оккупанты в Крыму защитить свои корабли от украинских БПЛА (Defense Express, Украина)

Украинский милитаристский сайт начинает с того, что четко заявляет: Украина и Россия готовятся к войне на море с использованием беспилотников. Внимательно отслеживая учения Черноморского флота, Defense Express приходит к недвусмысленному выводу: система ПВО Крыма готовится отражать атаки не столько турецких, сколько украинских беспилотных летательных комплексов. Будем надеяться, что это остудит горячие головы киевских мечтателей.

Все указывает на то, что страна-агрессор на оккупированном полуострове организует эшелонированную систему противовоздушной обороны, главной задачей которой станет оказание противодействия Bayraktar TB2 военно-морских сил Украины.

Наш противник РФ и наша страна готовятся к войне на море с использованием беспилотных летательных аппаратов, и на это указывают следующие новости.

В частности, издание Армия Inform сообщило двадцать седьмого марта, что беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 военно-морских сил Украины совершили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны "отрабатывали разнообразные учебные задания по маневрированию". Подробная программа полетов и конкретное время таких тренировок - не указываются.

В то же время, двадцать четвертого марта стало известно, что два фрегата Черноморского флота РФ - корабли проекта 11356 "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провели учения в акватории Черного моря по отражению атак беспилотных летательных аппаратов противника.

Эти учения проходили по следующему сценарию: военные страны-агрессора обнаружили пролет беспилотников, которые впоследствии выполнили посадку на палубу корабля условного противника (очевидно, здесь был намек на турецкий TGG Anadolu, авиагруппа которого должна быть оснащена ударными дронами).

Фрегаты РФ приблизились к кораблю "условного противника" для выполнения атаки, в ответ "условный противник" поднял в воздух свои БПЛА, и дальше (по сценарию учений), кремлевские корабли успешно отразили условную атаку дронов при помощи систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Затем - с помощью артиллерийского вооружения и противокорабельных ракет "Калибр" уничтожили и условный корабль - носитель дронов условного противника. Здесь стоит обратить внимание на следующие моменты.

В набор вооружения беспилотных ударных комплексов Bayraktar TB2 входит управляемая бомба MAM-L, имеющая дальность применения до пятнадцати километров. Собственно, именно такой боеприпас использовал турецкий Bayraktar TB2 для поражения морской цели на дальности восемь километров во время недавних учений BLUE HOMELAND 2021 четвертого марта этого года.

Большую, чем показатель в пятнадцать километров, дальность стрельбы имеют корабельные ЗРК, которые установлены только на четырех кораблях Черноморского флота - ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" (до шестидесяти четырех ракет комплекса С-300Ф, имеющих дальность стрельбы от семидесяти пяти до сто пятидесяти километров в зависимости от типа ракет), и три фрегата того же проекта 11356, оснащенных корабельным ЗРК средней дальности "Штиль-1" с дальностью стрельбы до пятидесяти километров.

Военно-политическое руководство Турции подчеркивало, что оно планирует применятьTGG Anadolu как носитель ударных БПЛА скорее в акватории Средиземного моря и использовать для проявления силы в чувствительных для Анкары регионах.

Соответственно, следует считать малореалистичным сценарий, по которому этот самый корабль Anadolu будет проводить операции в Черном море, да еще и без эскорта со стороны других кораблей турецких ВМС.

Поэтому можем сделать следующий вывод. Российские оккупанты в Крыму отрабатывают создание эшелонированной системы противовоздушной обороны от возможных атак ударных беспилотных комплексов, в частности тех же Bayraktar TB2. И тут корабельные ЗРК фрегатов проекта 11356 выступают одним из элементов этой эшелонированной системы ПВО.

И эта система обороны готовится отражать атаки не столько турецких, как украинских беспилотных ударных комплексов.

Иван Киричевский