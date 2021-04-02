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Российская газета

Названы два конкурента Су-35

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Источник изображения: rg.ru

В мире есть всего два самолета, способных на равных конкурировать с российским истребителем Су-35, считают в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

- Несмотря на то, что по классификации Су-35 относится к самолетам поколения 4++, по совокупности своих летных и боевых характеристик этот истребитель вплотную приближается к машинам пятого поколения. Фактически, его прямыми конкурентами можно назвать лишь американские F-22 и F-35, - рассказала РИА Новости представитель ФСВТС Валерия Решетникова.

Она добавила, что интерес к Су-35 со стороны иностранных заказчиков растет, несмотря на недобросовестную конкуренцию и "известные попытки дискредитации нашей техники".

Ранее Military Watch, сравнивая Су-35 и F-22, отдал пальму первенства российской машине. В частности, были отмечены многофункциональность истребителя Сухого и его лучшие возможности для нанесения ударов по поверхности. Су-35 способен нести шесть сверхзвуковых ракет Х-31 - в сочетании с мощной системой радиоподавления они делают самолет идеальным средством для борьбы с наземной ПВО.

Не стоит забывать и о цене. По данным из открытых источников, экспортная стоимость российского истребителя порядка 104 миллионов долларов - за две эскадрильи Су-35 Китай заплатил $2,5 млрд. F-22 вдвое дороже - в ноябре 2020 года власти США одобрили продажу Израилю 50 самолетов за 10,4 миллиарда долларов. Так и не справившийся с "детскими болезнями" F-35 предлагают за $115 млн. К тому же этот самолет можно считать конкурентом Су-35 с большой натяжкой - его пилотам рекомендовано "покидать поле боя" при встрече с российскими тяжелыми истребителями.


Антон Валагин

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