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РИА Новости

Названы самолеты, способные составить конкуренцию Су-35

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Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи"
Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Конкуренцию российскому истребителю поколения 4++ Су-35 на международном рынке вооружений из иностранных боевых самолетов на сегодняшний день могут составить только истребители пятого поколения производства США – F-22 и F-35, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, комментируя публикации в СМИ о превосходстве российского самолета над F-22.

"Несмотря на то, что российский истребитель Су-35 относится по классификации к поколению 4++, по совокупности своих летных и боевых характеристик этот самолет вплотную приближается к истребителям пятого поколения. Фактически, к прямым конкурентам российского истребителя можно отнести лишь американские истребители F-35 и F-22", - сказала пресс-секретарь службы Валерия Решетникова, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что ФСТВС РФ "с оптимизмом смотрит на экспорт этой машины, так как она вызывает все больший интерес, несмотря на усиливающуюся недобросовестную конкуренцию и известные попытки дискредитации нашей техники".

Как написал ранее англоязычный военный журнал Military Watch, российский истребитель Су-35 превосходит американский самолет пятого поколения F-22 Raptor по своей многофункциональности, так как Су-35, кроме широких возможностей по борьбе с воздушными целями, получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям.

В публикации Military Watch отмечалось, что Су-35 способен нести до шести сверхзвуковых ракет Х-31 класса "воздух-поверхность", которые могут использоваться для нанесения ударов по наземным и надводным целям, а также по радарам противника. По мнению издания, это вооружение в сочетании с возможностями бортового радиоэлектронного оборудования делает Су-35 эффективным против систем противовоздушной обороны.

Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С. Такие истребители применялись в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Су-35 востребован на международном рынке - в частности, партию таких самолетов купил Китай. Еще целый ряд стран рассматривают возможность его покупки, в том числе Турция.

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