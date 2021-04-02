В Бразилии назначены новые командующие видами вооруженных сил

Мадрид. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны Бразилии в среду назвало новых командующих видами вооруженных сил, о назначениях объявил новый министр Брага Нетту.

Сухопутные силы возглавит генерал армии Паулу Серхио Ногейра, военно-морские силы - Алмир Гарниер Сантуш, а ВВС - Карлос де Алмейда Баптиста.

Министр обороны заявил, что вооруженные силы остаются верны своей конституционной миссии.

Причина отставки предыдущих командующих не была официально озвучена, однако местные СМИ написали, что военачальники ушли в отставку в знак протеста против решения президента заменить предыдущего министра обороны Фернанду Азеведу-и-Силва. Он возглавлял бразильское оборонное ведомство более двух лет, с начала президентства Жаира Болсонару, а ранее - был начальником Генштаба ВС Бразилии.