В США трансгендерам вновь разрешили служить в армии

Минобороны США утвердило новые правила приема трансгендеров на службу в американских ВС, рассказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что нововведения направлены на восстановление принятой Пентагоном в 2016 году политики относительно службы трансгендеров.

«Министр обороны [США Ллойд Остин] убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им [ВС] лишь на пользу», — заявил он на брифинге в среду, 31 марта, который транслировался в Twitter оборонного ведомства.

В 2016 году Барак Обама, который на тот момент возглавлял США, разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС и получать необходимую медицинскую помощь.

Однако следующий президент Дональд Трамп в июле 2017 года отменил данное решение. А затем из-за блокирования решения судами четырех штатов выпустил еще один меморандум о запрете в 2018 году.

25 января действующий президент США Джо Байден подписал указ, отменяющий введенные предыдущей администрацией ограничения.