Военачальник США выступил за диалог с Россией

Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхёрк выступает за диалог Москвы и Вашингтона в целях недопущения конфликтов в Арктике, а также в киберпространстве и космосе. Об этом 31 марта он заявил на интернет-брифинге.

«Я бы сказал, что мы приветствуем благоприятные возможности для деконфликтации и устоявшихся отношений — причем не только в Арктике, но и в новых сферах: космосе и киберпространстве. Считаю, что нам необходимо установить нормы поведения, чтобы не случалось неумышленной эскалации, чтобы мы непредумышленно не оказались в состоянии кризиса», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Ванхёрка, существуют благоприятные возможности для диалога и «есть много способов осуществить это».

На вопрос, есть ли у него регулярные или спорадические контакты с российским генералитетом, глава Северного командования ответил отрицательно. Он также напомнил, что США заморозили двусторонние военные связи с Россией из-за ситуации на Украине и вокруг нее в 2014 году. А с 2015 года Конгресс США запрещает использовать средства военного бюджета на какое-либо сотрудничество с Минобороны России.

«У нас действуют законы, которые сейчас этого не позволяют. Есть лица, такие как председатель (Комитета начальников штабов ВС США. — Ред.), у которых тесные отношения с начальником вашего генерального штаба — генералом (армии Валерием. — Ред.) Герасимовым. Они беседуют на рутинной основе. У меня нет рутинных переговоров или каких бы то ни было переговоров с российскими коллегами», — сказал Ванхёрк.

31 марта начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Инициатива разговора исходила от американской стороны.

11 января Герасимов и Милли также провели телефонные переговоры, где обсудили вопросы безопасности. Тогда тоже инициатором выступил представитель ВС США.