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Известия.ru

Виновниками утечки воздуха на МКС могут быть иностранные корабли

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/Фёдор Юрчихин

Нерасчетные мощные нагрузки, которые возникли при управлении ориентацией Международной космической станции (МКС) иностранными кораблями, могли вызвать появление негерметичности в корпусе российского модуля «Звезда». Об этом 1 апреля рассказал «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV», — заявил собеседник агентства.

В период с 2008 по 2015 год на МКС побывали пять кораблей ATV, все они стыковались к модулю «Звезда» и использовались как для управления ориентацией станции в пространстве, так и для коррекции ее орбиты. До 2011 года американские шаттлы также управляли ориентацией МКС в пространстве и корректировали ее орбиту.

Источник отметил, что сейчас российские космонавты продолжают поиск мест негерметичности в корпусе промежуточной камеры модуля «Звезда».

По его словам, есть предположение, что утечка воздуха может проходить через герметичные вводы — это места, где трубопроводы и кабели выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля. Для поиска возможных мест утечки на корабле «Союз МС-18» в апреле собираются привезти новый течеискатель.

В сентябре 2019 года на МКС была зафиксирована небольшая утечка воздуха. В октябре 2020 года российский экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили в «Роскосмосе», эта трещина не угрожала станции и участникам миссии. Позднее стало известно о второй трещине, которую экипаж также заделал в марте, но утечка воздуха не прекратилась.

Из-за негерметичности, эквивалентной отверстию диаметром 0,2 мм, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 мм ртутного столба, но это далеко до аварийных значений — от 0,5 мм в минуту. Тем не менее МКС для компенсации утечки регулярно требуется наддувать азотом, воздухом и кислородом.

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Россия
США
Компании
Роскосмос
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2020-й год
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Союз ПКК
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